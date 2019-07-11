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11.07.2019
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Kapadokya’da doğal kayalığa yapılan asansör tepkiler üzerine kaldırıldı

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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, doğal kayalığın üzerine asansör yaptıran otel sahibi Erol Özsoy tepkiler üzerine asansörü kaldırdı. Özsoy, “Asansörün kaldırılması için gerekli çalışmaları yaptık. Oradaki balkon da kalkacak ve doğaya uygun bir şekilde kendi şeklini bulacak” dedi.

Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden Ürgüp’te doğal kayalık alanda faaliyet gösteren 72 odalı otele ait asansör, 2012 yılında Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan alınan izinle 2 yıl önce yaptırıldı. 

Yunak Mahallesi’ndeki otelde kalan müşterilerin, doğal kayalığın üzerine çıkıp Kapadokya’yı seyretmesi için yaptırılan asansör, sosyal medyaya görüntülerinin yayınlanması üzerine geçen günlerde büyük tepki çekmişti. Doğal kayalık üzerine kulübe şeklinde inşa ettirilen asansör söz konusu tepkiler üzerine kaldırıldı.

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