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14.06.2019
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Kapadokya’da tepki çeken asansör değiştirilecek

birgun.net birgun.net

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, doğal kayalığın üzerine yaptırılan ve tepki çeken asansör, değiştirilecek. Otel sahibi Erol Özsoy, “Asansör kulesinin doğaya uygun olmadığını biz de farkettik ve bunun değiştirilmesi için koruma kuruluna başvuruda bulunduk” dedi. Yüksek mimar Çiğdem Yılmaz da, doğal yapıya uymayan, kulübe tarzında bir asansör yapılmasının yanlış olduğunu söyledi.

Türkiye’nin önemli turizm bölgesi Ürgüp’te doğal kayalık alanda faaliyet gösteren 72 odalı otele ait asansör, 2012 yılında Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan alınan izinle 2 yıl önce yaptırıldı. Yunak Mahallesi’ndeki otelde kalan müşterilerin, doğal kayalığın üzerine çıkıp Kapadokya’yı seyretmesi için yaptırılan asansör, sosyal medyaya görüntülerinin yayınlanması üzerine büyük tepki çekti. Doğal kayalık üzerine kulübe şeklinde inşa ettirilen asansör, eleştirilerin ortasında kalınca otel yönetimi de değiştirilmesi için kolları sıvadı.

‘ASANSÖRÜN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN BAŞVURDUK’

Otelin sahibi Ersol Özsoy, söz konusu asansör projesinin 2012 yılında Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını ve 2 yıl önce yapılarak, faaliyete geçtiğini anlattı. Özsoy, “Asansör kulesinin doğaya uygun olmadığını biz de farkettik, değiştirilmesi için koruma kuruluna başvurduk. Yeni çizimlerimizi, mimarlarımız verdi. Burada çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada paylaşılınca, asansör gündem oldu” dedi.

DOĞAL YAPIYA UYMAYAN KULÜBE ŞEKLİNDE YAPILMIŞ’

Yüksek mimar Çiğdem Yılmaz da “Asansör bölgeyi tanımayan ellerden geçmiş olabilir. Koruma kurullarının hatalı kararlarıyla ortaya çıkmış eserlerden biri. Nevşehir’de koruma kurulları 1993 yılında kuruldu. O yıllarda her şey çok iyi ve güzeldi. Bölgeye gönül vermiş kişilerden oluşuyordu. Ancak son yıllarda bölgeyi iyi tanımayan ve mimarların etkisiyle hatalı kararlar almasına neden olan bir yapı oluştu. 2014 yılı öncesinde lağvedilen koruma kurulu öncesinde yanlış uygulamalar çok nadirdi. Eski eserler tamamen yok ediliyor” ifadelerini kullandı.

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