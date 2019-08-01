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01.08.2019
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‘Kapıyı geç açtığı için’ eşini bıçaklayan erkek tutuklandı

birgun.net birgun.net

Aksaray’da balkondan atlayan 19 yaşındaki Aysel Baydar’ı, işten eve dönen eşi Bahtiyar Baydar’ın kapıyı geç açtığı gerekçesiyle bıçakladığı ortaya çıktı.

DHA’nın haberine göre boğazından 2 kez bıçaklanan 2 çocuk annesinin, bıçağın sapının kırılması üzerine üçüncü darbeden kurtulup, kendisini balkondan attı.

Haberde, hastanede hayati tehlikesi devam eden Aysel Baydar’ın daha önce de eşinden şiddet gördüğü bu nedenle bir süre kadın sığınma evinde kaldığı belirtildi.

Sorgusunun ardından bugün mahkemeye sevk edilen Bahtiyar Baydar, tutuklandı. İlk ifadesinde eşini, telefonla konuşup, kapıyı geç açması nedeniyle bıçakladığını itiraf eden Bahtiyar Baydar, ”İşten çıkıp eve geldim. Kapıyı çaldım. Eşim, kapıyı geç açtı. Kapıyı açmasını beklerken, eşimin telefonda konuştuğunu duydum. Eve girence, kapıyı neden geç açtığını sordum. Aramızda tartışma çıktı” dedi.

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