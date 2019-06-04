Kara bulutlar dağıtılmalı!

Bayramın birinci günündeyiz. Bu bayram, her bayramdan daha farklı duygularla dolu yurttaşlarımız! Sonunda söyleyeceğimi baştan yazayım. Bayramda kimse mutlu ve sevinçli değil. Herkes sıkıntıda!

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Mütedeyyin insanlar, 30 gün boyunca dini vecibelerini yerine getirdiler. Oruçlarını tuttular. İnançlarını pekiştirdiler. Ancak ülkenin malum hali, gülmeden oynamadan onları bayram sabahına ulaştırdı. Ramazan boyunca günde iki defa yemek yediler ama en az 4 kere TV’lerde yalan yanlış laflar dinlediler!

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İptal edilen İstanbul seçiminin nedenlerini duydular, koskoca siyasilerin yalan söylediğine muttali oldular. YSK’nin iptal nedeninin talimat olduğunu anladılar. Haksızca İstanbulluların oylarının gasp edildiğine şahit oldular. Bu arada basında çarşaf çarşaf İBB’nin AKP yandaşı STK ve Vakıflara milyon lira hatta milyon dolarlar verdiği bilgilerine ulaştılar. O paralarla binlerce işsizce iş, İstanbullulara da daha rahat bir yaşam sağlanabileceğini öğrendiler. Üzüntüden ne tutukları orucun sevabına, ne de Ramazan ayının anlamına doyamadılar.

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AKP’liler “oylarımızı çaldılar” Demişlerdi. Kendi YSK’leri, bu konuda tek laf etmedi. Mübarek Ramazan ayında iftira attılar. Özür bile dilemediler! Memleketi perişan ettiler.

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Ekonomi çökmüş durumda. Piyasa da tık yok. Büyüme küçüldü! Yani ilk çeyrekte ülke daha da fakirleşti. Çünkü refahın oluşması için gerekli olan yaşam standartları yok edildi. Hukuk devleti olmaktan çıkarıldık. İnsana saygıyı unuttuk. Özgürlükler kısıtlandı. Ülkedeki farklılıklar dışlandı. Kürtler, Aleviler, devrimciler, Aydınlar, Sanatçılar, Kemalistler aşağılandı. Cumhur İttifakının başkanları her söylevlerinde, millete hakaret eden, kin ve nefreti arttıran sözler etmekten çekinmedi.

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Hemen yanı başımızda ABD ordusunu yığıyor. Sonunda İran’la nükleer çatışmaya dönüşebilecek bir dalaşın içinde. Rusya Esat’ı koruyan yeni hamleler yapıyor. Biz ise ordumuzu dağıtmakla meşgulüz!

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Dün arife günüydü. Mersin’de biraz Çarşı Pazar dolaştım. Esnafla ve hemşerilerimle sohbet ettim. Alan memnun değil. Hele satan hiç değil!.. Bayram geleneği diyerek çocuklara birkaç şey almak isteyenler, bütçelerine olan yükü düşünerek sıkıntı çekiyorlar. Satan ise sattığının yerine tekrar mal koyabilecek mi? Korkusuyla müşteriye bakıyor. Yarının hesabını yapıyor. Kısaca kimse Mutlu değil! Çünkü umutlu da değil!

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Ufukta halkımızı dünden çok daha mutlu ve refah içinde yaşayacak bir görüntü de yok!. Mesela; dünyanın en zengin Bor madenleriyle Türkiye yepyeni bir ekonomik atılım yapamıyor. Madenleri ve işleme tesislerini yabancılara kaptırmışız. Ya da; Akdeniz’de gaz/petrol çıkarma hakkımızı bir türlü ele geçiremiyoruz. Petrol araması için kiraladığımız sondaj gemisinde yabancılar çalışıyor. Bilgi kimin elinde belli değil. Oysa ülkede bu konuda ODTÜ ya da diğer Denizcilikle ilgili akademik kurumların yetiştirdiği uzmanlar var. Onlar bu işin dışında. Velhasıl deve gibiyiz. Doğru yanımız yok!

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İstanbul’da ya da Mersin’de kime rastlasam herkes korkusuzca Ülkenin çok kötü yönetildiğini dile getiriyorlar! Osmanlı’nın saray yaşantısına bile öykünenler, bayramı eskisi gibi ailece geçirmeyi teşvik edecekleri yerde, 9 gün tatil yaparak ailelerin birbirlerinden uzaklaşmasına neden olmalarına da çok kızıyorlar. Haklılar. Bayramın eski bayramlara benzememesinin en önemli nedeni de bu!

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Yurttaşlar bir şeyin daha farkındalar…

İktidar günlerinin sayılı olduğunu anlayan AKP, ayakta kalabilmesi için en büyük rant yeri olan İBB seçimleri almaktan başka bir şey düşünmüyor! Orayı almak için her yolu deneyeceği açık. Ancak ülkede demokrasi, adalet, özgürlük ve refahtan yana olan tüm insanların gelecekleriyle ilgili tek umutlarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Ekrem İmamoğlu’nun tekrar kazanması olduğu bilinmeli… Böylece Türkiye, kendisini tehdit eden bütün kara bulutlardan kurtulmaya başlayacaktır! Ramazan Bayramı’nızı Kutlar, ailece sağlıklı ve mutlu nice günler dilerim.