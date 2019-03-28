Karabağlar Belediye Başkanı’ndan engelliler ve kadınlar için taahhütname

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Türkiye Engelliler Meclisi tarafından hazırlanan “Engelliler için Erişilebilir Kent Protokolü” ile Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) tarafından hazırlanan “KADIN DOSTU KENT TAAHHÜTNAMESİ”ni imzaladı.
Karabağlar Kent Konseyi’nde yapılan imza törenine Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun yanı sıra, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık, Karabağlar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fahriye Kaska, KA.DER İzmir Şube Başkanı Nuriye Çelik, Narlıdere Kent Konseyi Başkanı Mükerrem Demir ve Narlıdere Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Banu Ufacık katıldı.