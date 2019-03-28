6 C
Istanbul
29.03.2019
Anasayfa GÜNCEL Karabağlar Belediye Başkanı'ndan engelliler ve kadınlar için taahhütname

Karabağlar Belediye Başkanı’ndan engelliler ve kadınlar için taahhütname

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Türkiye Engelliler Meclisi tarafından hazırlanan “Engelliler için Erişilebilir Kent Protokolü” ile Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) tarafından hazırlanan “KADIN DOSTU KENT TAAHHÜTNAMESİ”ni imzaladı.

Karabağlar Kent Konseyi’nde yapılan imza törenine Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun yanı sıra, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık, Karabağlar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fahriye Kaska, KA.DER İzmir Şube Başkanı Nuriye Çelik, Narlıdere Kent Konseyi Başkanı Mükerrem Demir ve Narlıdere Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Banu Ufacık katıldı.

- Reklam -

SON HABERLER

Beka mı, dolar mı?

Yalçın Karatepe -
İki gün sonra seçmenler sandığa gidecek ve yerel seçimler için oylarını kullanacak....
Devamını Oku

Eğitim, seçimi etkiler mi?

ÜNAL ÖZMEN -
Eğitim düzeyinin seçmen davranışına etkisini biliyoruz, fakat insanların seçim tercihlerini aldıkları/alamadıkları eğitime...
Devamını Oku

Gereğini yap!

BARIŞ İNCE -
“Akbilspor’u şampiyon yapacaklar abi bu böyle, ben görüyorum bunu…” “Bence de öyle,...
Devamını Oku

Fatura

GÖZDE BEDELOĞLU -
Türkiye’den yurtdışına göç eden eğitimli ve kalifiye insan sayısındaki artış dikkat çekici...
Devamını Oku

Yıllık ücretli izinle ilgili bilmemiz gerekenler (1)

HÜSEYİN İRFAN FIRAT -
Bahar aylarının başlaması ile birlikte, çalışanların önemli haklarından olan yıllık ücretli izne...
Devamını Oku

Seçime 2 gün kalmışken!…

MERYEM KORAY -
2010’dan bu yana bazen yılda iki seçim olmak üzere bir seçim tünelinde...
Devamını Oku

ABD senatosuna, “Türkiye’ye F-35 transferleri durdurulsun” yasa tasarısı sunuldu

birgun.net -
ABD Senatosuna, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş...
Devamını Oku

İklim değişikliğinin getirdiği doğal afetler, geçen yıl 62 milyon kişiyi etkiledi

birgun.net -
Dünya Meteoroloji Örgütü, iklim değişikliği nedeniyle aşırı hava koşullarının sebep olduğu doğal afetlerin 2018'de...
Devamını Oku

Küba ile Google arasında ‘internet altyapısını güçlendirme’ anlaşması

birgun.net -
Google ve Küba hükümeti arasında, ada ülkesinin internet altyapısını güçlendirmeye yönelik bir...
Devamını Oku

Venezuela hükümeti, Guaido’yu kamu görevlerinden men etti

birgun.net -
Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden eden Juan Guaido, 15 yıl...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi