Karabağlar Belediyesi’nden ‘atama’ iddialarına yalanlama

Karabağlar Belediyesi, CHP İzmir İl yöneticisi Özkan Tice ve Volkan Gürboğa’nın, il yönetiminde göreve başladıktan sonra Karabağlar Belediyesi iştiraki KARBEL A.Ş.’de işe başlatıldığı yönündeki haberlere yalanladı.

İzmir merkezli Yeni Asır Gazetesi’nce gündeme getirilen CHP İzmir il yöneticisi iki kişinin, il yönetiminde göreve başladıktan sonra Karabağlar Belediyesi iştiraki KARBEL A.Ş.’de işe başlatıldığı yönündeki haberlere yalanlama geldi.

Karabağlar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Baştan sona tek taraflı, haksız ve tümüyle Belediyemizi karalamaya dönük olarak hazırlanmış ve siyasi propaganda malzemesi olarak ortaya konmuş haberde, gazetecilik etik ve ahlakı tamamen es geçilmiştir. Şöyle ki; haberde adı geçen KARBEL A.Ş.’nin iki yardımcı büro personelinin işe başlama tarihlerinin, CHP İzmir İl Yönetimine seçilmiş olma tarihlerinden çok daha önce olduğu, sadece bir telefonla Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden öğrenilebilecekken, bu bilgiye hiçbir şekilde haber içinde yer verilmemiştir. Bu durum söz konusu haberin tümüyle maksatlı ve Belediyemizi karalamaya dönük olarak hazırlandığının en bariz göstergesidir” denildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Belediyemiz iştiraki KARBEL A.Ş. personeli Özkan Tice 14.08.2009 tarihinde, Volkan Gürboğa ise 10.11.2016 tarihinde yardımcı büro personeli olarak işe başlamışlardır. Adı geçen her iki KARBEL A.Ş. personelinin CHP İzmir İl Yönetiminde görev alma tarihleri ise 07.01.2018’dir. Yani özetle haberde oluşturulmaya çalışılan algının aksine, işe başlama tarihleri, CHP İzmir İl Yönetimine seçilmelerinden çok önceye denk gelmektedir.

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Ayrıca 2820 numaralı ‘Siyasi Partiler Kanunu’na göre kimlerin siyasi partilere üye olabilecekleri açıkça belirtilmişken ve haberde adı geçen her iki Belediyemiz personeli de ‘işçi’ statüsünde olduklarından siyasi parti faaliyetleri, mesai saatleri dışında olduğu müddetçe Belediyemizi bağlayıcı bir durum içermemektedir. Kaldı ki haberde adı geçen KARBEL A.Ş. personeli, mesai saatleri içerisinde görevlerinin başında olup, aksi bir durumda ilgili yasal mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz.”