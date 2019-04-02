Karabağlar’a layık olmak için çalışacağız

Millet İttifakı’nın adayı olarak seçime giren ve Karabağlar Belediye Başkanlığı görevine bir dönem daha seçilen Muhittin Selvitopu, tüm Karabağlar halkına teşekkür etti.

Selvitopu, “Seçim bitti, bundan sonra Karabağlar’da yaşayan 500 bin insanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.



Seçim sonuçlarını Bozyaka’daki seçim ofisinde takip eden Selvitopu, çıkışta çok sayıda yurttaşın ve partililerin sevgi gösterisiyle karşılaştı. Selvitopu, “Kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayırmadan hizmet etme anlayışımız aynı şekilde devam edecek. Aldığımız sonuç tüm Karabağlar’a ve İzmir’e hayırlı olsun” diye konuştu.



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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Tunç Soyer’i de tebrik eden Selvitopu, “Hep birlikte Karabağlar’a ve İzmir’e layık olmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.



