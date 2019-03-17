17.03.2019
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Karabağlar’da grev kazanımla sona erdi

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İzmir Karabağlar Belediyesi’ne ait Spor AŞ ile bu işyerinde örgütlü Dev Turizm-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine başlayan grev, kazanımla bitti.

İşçi maaşlarında sosyal haklar dâhil olmak üzere yüzde 42 oranında (850 TL) artış sağlandı.

Varılan anlaşmaya göre, en düşük maaş 2 bin 59 liradan net 2 bin 900 liraya yükseldi. İkinci yıl ise enflasyon artı yüzde 2 oranında zam verilecek. İşçiler ikinci yıldan itibaren paso alabilecek. İki yıllık anlaşma Karabağlar Belediyesi’nin Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Uzundere Rekreasyon Alanı ve Kara Fatma Parkı sosyal tesislerinde garson, aşçı, temizlikçi ve kasiyer olarak çalışan 22 işçiyi kapsıyor. İşçiler 22 Şubat’ta greve çıkmıştı. Belediye, grevden önce işçilere yüzde 27 oranında zam teklifinde bulunmuştu.

Menderes’te grev kapıda

Yine İzmir’deki AKP’li Menderes Belediyesi’nde ise grev kapıya dayandı. Belediyenin düşük zam dayatmasına karşı belediyenin önünde eylem yapan Belediye-İş Sendikası, enflasyonun altında zamma imza atmayacağını duyurdu.

Belediye-İş İzmir 2 No’lu Şube ile belediye yönetimi arasında devam eden toplu sözleşme görüşmeleri tıkanınca arabulucu süreci başladı. 18 maddede anlaşma sağlanamadı. 72’si kadrolu 300 civarında işçi yüzde 20’nin üstünde zam talep ederken, belediye yüzde 11 önerdi. Ayrıca işçilerin iki ikramiyesi ve üç bayram primi de ödenmedi. Arabulucu sürecinde de anlaşma sağlanamazsa nisan ayında greve çıkılabilecek.

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