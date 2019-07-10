Karabağlar’da Sivas Katliamı anması

CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, “Sivas’ta yitirdiğimiz canlarımız için adalet arayışımız devam edecek” dedi.

Şair Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok da, Sivas Katliamı davasının gidişatına da değinerek, “Son duruşmamız sadece bir dakika sürdü. Trafikte 5 dakika geciken arkadaşlarımız duruşma anını görmediler bile. Adalet saraylarında karşılaştığımız bu durum, bu katliamcı zihniyeti meşrulaştırıyor” diye konuştu.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmir Şubesi Uzundere Cemevi’nde 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta Madımak Oteli’nde yakılarak öldürülen 33 aydını ve 2 otel görevlisini andı. Uzundere halkının da yoğun ilgi gösterdiği “Sivas 93- Unutmadık” etkinliğine CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, Karabağlar Belediye Başkan Vekili Levent Yıldır ve Sivas’ta yakılan Şair Metin Altıok’un kızı 26’ıncı Dönem CHP Milletvekili Zeynep Altıok katıldı.

Anma etkinliğinde konuşan CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, 26 yıl önce yaşanan katliamın acısının hala taze olduğunu söyleyerek, “Oraya giden insanlar sadece semah dönmek için, türkü söylemek için, şiir okumak için gitmişlerdi. Anadolu’nun kültürünü anlatmak için oradaydılar. Bizler onların türkülerini söylemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

KIBRIS’A GİDİLDİ SİVAS’A GİDİLEMEDİ

CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız

Yıldız, katliamın göz göre göre yapıldığını ifade ederek, “Kıbrıs’a iki saat içinde harekat yapacak gücü olan bir ülkede insanlar göz göre göre yakıldı. Dönemin başbakanı ‘Otelin etrafındaki insanlarımıza bir şey olmamıştır’ diyecek kadar pervasızlaşmıştı. Bugün Sivas’ın hesabını sormak sadece mahkemelerde bulunmak anlamına gelmez. Bu siyasi anlayışa karşı durmayı da gerektirir” sözlerine yer verdi.

Yıldız, katliamın üstünden geçen süre içinde davanın zamanaşımına uğratıldığını kaydederek, “Her şeye rağmen adalet mücadelemiz sürecek. Sivas’ta yitirdiğimiz canlarımız için adalet arayışımız devam edecek. Onların anısını geleceğe taşıyacağız” dedi.

DURUŞMA BİR DAKİKA SÜRDÜ

Zeynep Altıok

Şair Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok da, etkinliğin 9 Temmuz’da (Salı günü) yapılmış olmasının kendisi için anlamlı olduğunu söyleyerek, “9 Temmuz bizim aynı zamanda ikinci acı haberi aldığımız gündür. Katliamdan sağ çıkan babam 9 Temmuz’da aramızdan ayrıldı. Bugün sizinle olmak benim için bu nedenle de çok kıymetli” ifadesine yer verdi.

Altıok, Sivas Katliamı davasının gidişatına da değinerek, “Son duruşmamız sadece bir dakika sürdü. Trafikte 5 dakika geciken arkadaşlarımız duruşma anını görmediler bile. Adalet saraylarında karşılaştığımız bu durum, bu katliamcı zihniyeti meşrulaştırıyor” diye konuştu.

Etkinlikte Cevdet Bağca, Lokman Demirkıran, Bahtiyar ve Delal Karaman ile Güzelbahçe Semah ekibi sahne aldı. Anma, Sivas’ta hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının sergilenmesiyle son buldu.