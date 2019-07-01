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01.07.2019
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Karaburun 25’inci kez ütopyalar peşinde

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Karaburun’da her yıl yapılan Ütopyalar Toplantısı, bu yıl “Savaş ve Emek Ütopyaları” ana teması ile 3-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında 25’inci kez gerçekleştirilecek.

İzmir’in Karaburun İlçesi’nde, belediyenin desteği ile gerçekleştirilen “Ütopyalar Toplantısı” 3-7 Temmuz tarihleri arasında 25’inci kez yapılacak. 3 Temmuz Çarşamba günü saat 16.30’da Nergis Kafe’de düzenlenecek “19 Mayıs 1919 Işığında Türkiye Cumhuriyeti” söyleşisi ile başlayacak etkinliğe farklı illerden çok sayıda ünlü şair, yazar, bilim insanı ve gazeteci katılacak.

Karaburun Belediye Başkanı Av. İlkay Girgin Erdoğan, 25 yıldır aralıksız devam eden etkinliğin ilçe ile adeta özdeşleştiğini belirterek, Karaburun’umuz sadece doğal güzellikleri ile değil sakinlerinin insana, çevreye ve doğaya olan tutkularıyla da tanınıyor. Bizler ilçemizin güzelliklerinin paylaşılarak çoğalacağına inanıyoruz. Bu nedenle Karaburun Belediyesi olarak her sene olduğu gibi Ütopyalar Toplantısı’na destek olmaktan mutluluk duyuyoruz, dedi.

Ütopyalar Toplantısı’nın bu yılki ana temasının “Savaş ve Emek Ütopyaları” olarak belirlenmesinin önemini vurgulayan Erdoğan, 4 Temmuz Perşembe günü saat 18.00’de Nergis Kafe’de yapılacak “Ne Kadınsız, Ne Emeksiz” başlıklı söyleşide Karaburun’un dört kadın muhtarı ile birlikte konuşmacı olacağını sözlerine ekledi.

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Eski Kültür Bakanı Prof. Suat Çağlayan’ın moderatör olacağı söyleşide, kadının yerel yönetimlerdeki etkisini ve gücünü anlatma imkânı bulacaklarını belirten Erdoğan, “İlçemizin 4 mahallesinde kadın muhtarlarımız göreve seçildi. Ne mutlu bize Karaburun Kaymakamımız da kadın. Karaburun Yarımadası, kadınların eli değdikçe daha da güzelleşecek,dedi.

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