Karaburun’da kadın dayanışması

İzmir’in en etkin sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği, Temmuz 2019 olağan toplantısını Karaburun’un ilk kadın Belediye Başkanı Av. İlkay Girgin Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Dönem Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu ve platforma üye olan 70 dernek ve vakıf yöneticisi katıldı. Toplantıda konuşma yapan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, platform üyelerini ilçede misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Birlikten kuvvet doğar ilkesini gaye edinip, bu inançla kurulan ve çalışan, hizmette emeğin, sevgiyle desteklenmesini ve emeğe değer kazandırılmasını amaçlayan gönüllü kuruluşların desteği, bizlere gurur verdi.

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Bizler de her türlü öneriye açık, ortak aklı ve halkın çıkarını önemseyen bir yönetim modeli ile ilçemizi bir marka haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi. Toplantıda, ilçeye dair projelerini anlatan Erdoğan şöyle devam etti: “Mahallelerimizde kadın kooperatifleri kurduk. Bölgeye özgü olan ürünlerimizin üretimi, tanıtımı ve markalaşması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. “Anneye İş, Çocuğa Kreş’”, projemizle çalışan annelerin çocukları için kreş imkânı sağlayacağız”. Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Dönem Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu, İlkay Girgin Erdoğan’a, her konuda destek olacaklarını vurguladı.