Karaburun’da Ütopyalar toplantısı devam ediyor

Karaburun Belediyesi tarafından desteklenen 25’inci “Ütopyalar Toplantısı” çok sayıda akademisyen, yazar ve gazetecinin sunum ve söyleşileri ile yarına kadar devam ediyor.

Karaburun Belediyesi’nin desteği ile 3-7 Temmuz tarihleri arasında 25’inci kez gerçekleştirilen “Ütopyalar Toplantısı”, Türkiye’nin farklı illerinden akademisyenler, bilim adamları, gazeteciler, yazarlar ve sanatçıların katılımıyla devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen “Ne Kadınsız, Ne Emeksiz” konulu söyleşiye Karaburun Belediye Başkanı Av. İlkay Girgin Erdoğan ile ilçede görev yapan İnecik Mahallesi Muhtarı Jale Buldanlıoğlu, Saip Mahallesi Muhtarı Alev Erakın, Tepeboz Mahallesi Muhtarı Mihriban Vatansever ve Parlak Mahallesi Muhtarı Kadriye Gültekin katıldı.

Nergis Kafe’de Eski Kültür Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, Karaburun’un kadınların yönettiği bir kent olduğuna vurgu yapan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “16 mahallemizin 4’ünde kadın muhtarlarımız görev yapıyor. Belediye Başkanı ve Kaymakamı kadın olan Karaburun, Türkiye’ye özgün bir model de sunuyor. Kadınların yerel yönetimlerde etkin olmasının, ülke siyasetindeki kalite çıtasını da yükselteceğine inanıyorum,” dedi.

Söyleşide kadın muhtarlar; ailede, sosyal yaşamda, annelikte ve siyasette kadın varlığına dair ütopyalarını paylaştılar.

Ütopyalar Toplantısı, 6 Temmuz Cumartesi günü Ergin Pansiyon’da “Karaburunlu Kadınlarla Yemek Atölyesi”, “Emeğin Kaldırılması ve Yapay Zeka”, “Tabiat Ütopyasının Sonu: Balık İzlerinin Sesi” ve “İnsan ve Yeni İnsan Arası Savaş ve Emek Yarışı” söyleşileri ile devam edecek. Saat 18.30’da Gazeteci-Yazar Yaşar Aksoy tarafından Kurtuluş Savaşı’nın 100’üncü yılı anısına Hasan Tahsin Belgesel gösterimi yapılacak. 7 Temmuz Pazar günü ise Yoga ve değerlendirme toplantısı ile 25’nci “Ütopyalar Toplantısı” sonlanacak.