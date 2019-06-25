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25.06.2019
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Karaburun’da yaz temizliği

Okulların kapanması ve İstanbul belediye seçiminin tamamlanmasıyla yaşanacak nüfus yoğunluğuna hazır olduklarını söyleyen Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Karaburun Kent Konseyi üyesi vatandaşlarla birlikte plaj temizliğine katıldı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir’in doğal güzelliğini ve endemik yapısını koruyan ilçeleri arasında yer alan Karaburun’da, okulların tatile girmesi ve İstanbul’daki belediye seçiminin tamamlanmasıyla beklenen nüfus yoğunluğu artışına karşı hazırlık yapıldı. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ilçe genelinde plajlar başta olmak üzere halkın yoğunlukla bulunduğu yerlerde sürekli temizlik ve çevre düzenleme çalışması yaptıklarını söyledi. Karaburun Kent Konseyi üyeleri ile birlikte plaj temizliği çalışmalarına katılan Başkan Erdoğan, sineklerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına da ara vermediklerini vurguladı.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan (sağda)

Nüfus üç katına çıkıyor

İlçenin 10 bin 603 olan yerleşik nüfusunun yaz aylarında üç katına kadar yükseldiğini, belediyenin sorumluluk sahasında 3 merkez mahalle ve 13 köy olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, İlçemiz yerleşik nüfusa göre İzmir’in en küçük ilçesi olmasına rağmen, sorumluluk sahamız 415 kilometrekareyi buluyor. Yaz aylarında nüfusumuz kimi günler 50 bini aşıyor. Bu kadar büyük bir alanda kısıtlı bir kadro ile yurttaşlarımıza hizmet ulaştırmamız kolay değil. Ben ve tüm ekip arkadaşlarım gecemizi gündüzümüze katarak, ilçe merkezimiz, Mordoğan mahallemiz ve köylerimizde en iyi hizmeti sunabilmek için çalışıyoruz” dedi.

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Karaburun’un sakin ve keyifli tatilin en güzel seçeneklerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, ilçedeki mavi bayrağa sahip plajlar ve belediyenin işlettiği İncirlikoy ile Plaj Ardıç Tesisleri’nin Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerini ağırlamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

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