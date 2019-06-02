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02.06.2019
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Karaburun’da zeytin için bilimsel çalışmalara destek

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Karaburun Belediyesi, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen “İzmir ve Karaburun Döngüsel Tasarım” buluşmalarına ev sahipliği yaptı.

İzmir’de Karaburun Belediyesi, yarımadanın en önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan zeytinin üretiminin artması ve zeytinciliğin gelişmesi için bilimsel çalışmalara destek olmaya devam ediyor. Türkiye ve Hollanda ortaklığı ile yürütülmekte olan ‘İzmir ve Karaburun Döngüsel Tasarım buluşmaları’na ev sahipliği yapan Karaburun Belediyesi, İnecik Köyü’ndeki Zeytin Okulu’nda çok sayıda akademisyen, öğrenci ve zeytincilikle uğraşan vatandaşı ağırladı.

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Zeytinciliği geliştirmeyi ve farkındalığı arttırmayı amaçlayan etkinliklere destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Karaburun Belediye Başkanı Av. İlkay Girgin Erdoğan, ilçedeki zeytinlikleri yalnızca bir tarım alanı olarak görmediklerini söyledi. Zeytin alanlarının korunması gereken doğal bir ekosistem olduğunu ve pek çok canlıya yaşam alanı sağladığını hatırlatan Erdoğan, “Ölmez ağaç olan zeytinlerimiz, asırlardır ilçemiz ekonomisinin en önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. Zeytinin üretimini ve kullanımını teşvik etmek, ekoturizm çerçevesinde bu ürüne gerekli önemi vermek bizim en önemli görevlerimiz arasında. Ülkemizden ve Hollanda’dan gelerek bu çalışmaya katkı koyan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

ASIRLARDIR SÜREN GELENEK

Uluslararas, “Pirina: Döngüyü Zeytinden Öğrenmek” isimli proje, Karaburun’da asırlardır süregelen zeytincilik geleneğinden esinlendi. Proje kapsamında, zeytinin deliceden pirinaya evirilen döngüsü, bu döngüde ortaya çıkan ürünler ve ortaya çıkardığı ekonomik ve kültürel ilişkiler ele alınıyor.

Hollanda’da faaliyet gösteren Creative Industries Fund NL tarafından da desteklenen etkinlik; TU Delft Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Random Works Tasarım Ofisi Kurucusu Serdar Aşut, Tasarımcı Melis Baloğlu, Friso Gouwetor, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Can Gündüz ve Yönetmen Bilge Demirtaş’ın katkıları ile gerçekleşti. n BirGün İzmir

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