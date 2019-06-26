“Karadeniz doğal afetlerle boğuşuyor ama ders alan yok”

Doğu Karadeniz’i son 15 yılda esir alan hidroelektrik santrallerinin (HES) ekolojiye verdiği zarar son yıllarda yaşanan çevre felaketleriyle ortaya çıkmaya başladı.

Son olarak Araklı’da yaşanan felakette 8 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Karadeniz Gazetesi’nde yer alan habere göre Trabzon’da yeni HES projeleri tüm hızıyla uygulanmaya devam ediyor. Maçka Acısu Deresi üzerinde ve Düzköy Galanima Deresi üzerinde HES projeleri uygulanmaya konulmak isteniyor.

Düzköy Çevre Platformu Sözcüsü Yakup Civelek, yaşanan felaketlerin göz önüne alınması gerektiğini kaydederek, “HES’ler Avrupa’da yasaklandı fakat Türkiye’de hala yapılıyor ve sonuçlarını biz yaşıyoruz. Yeni felaketlere yol açılmaması için bu projenin durdurulmasını istiyoruz. HES demek vadimizin doğal yapısının katledilmesi demek. Düzköy halkı olarak bu olumsuzluklara karşı suyumuza, doğamıza ve hayatımıza sahip çıkacağımızın bilinmesini istiyoruz” dedi.