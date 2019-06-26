29.8 C
Istanbul
27.06.2019
Anasayfa GÜNCEL "Karadeniz doğal afetlerle boğuşuyor ama ders alan yok"

“Karadeniz doğal afetlerle boğuşuyor ama ders alan yok”

birgun.net birgun.net

Doğu Karadeniz’i son 15 yılda esir alan hidroelektrik santrallerinin (HES) ekolojiye verdiği zarar son yıllarda yaşanan çevre felaketleriyle ortaya çıkmaya başladı.

Son olarak Araklı’da yaşanan felakette 8 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Karadeniz Gazetesi’nde yer alan habere göre Trabzon’da yeni HES projeleri tüm hızıyla uygulanmaya devam ediyor. Maçka Acısu Deresi üzerinde ve Düzköy Galanima Deresi üzerinde HES projeleri uygulanmaya konulmak isteniyor.

Düzköy Çevre Platformu Sözcüsü Yakup Civelek, yaşanan felaketlerin göz önüne alınması gerektiğini kaydederek, “HES’ler Avrupa’da yasaklandı fakat Türkiye’de hala yapılıyor ve sonuçlarını biz yaşıyoruz. Yeni felaketlere yol açılmaması için bu projenin durdurulmasını istiyoruz. HES demek vadimizin doğal yapısının katledilmesi demek. Düzköy halkı olarak bu olumsuzluklara karşı suyumuza, doğamıza ve hayatımıza sahip çıkacağımızın bilinmesini istiyoruz” dedi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,968AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

birgun.net -
İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı.İBB Başkanı...
Devamını Oku

Hrant Dink davasında 7 sanık hakkında ceza istemi

birgun.net -
AGOS gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün gazetesi yazarı Hrant Dink'in öldürülmesine...
Devamını Oku

Rapçi Ezhel’e uyuşturucu kullanmaktan ertelemeli hapis cezası

birgun.net -
Ezhel olarak tanınan müzisyen Sercan İpekçioğlu, "Uyuşturucu madde" kullanmak suçundan 1 yıl...
Devamını Oku

Seçimin iptal edilmesine karşı çıkan YSK üyesinin eşi sürgün edildi

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin iptal edilmemesi yönünde oy kullanan YSK üyesinin kıdemli...
Devamını Oku

Yıldızlar altında tiyatro: Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali perdelerini açıyor

birgun.net -
Bu yıl 17.'si düzenlenen Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali başlıyor. Tiyatro severler sezonda...
Devamını Oku

NATO’dan S-400 açıklaması: ‘Umarız görüşmede ilerleme sağlanabilir’

birgun.net -
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...
Devamını Oku

İYİ Parti’den ‘parlamenter sistem’ çağrısı

birgun.net -
İYİ Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenlendi. Paçacı,...
Devamını Oku

‘Okçular Vakfı kapatılıyor’ iddiası

birgun.net -
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından belediyeden aktarılan paranın kesilecek...
Devamını Oku

Sürekli ceza yiyen sürücünün otomobili annesine teslim edildi

birgun.net -
Ankara'da, alkollü araç kullandığı için ehliyeti 'daimi' olarak iptal edilmesine rağmen yine...
Devamını Oku

‘Kazım İsyandır’ günleri yarın başlıyor!

HABER MERKEZİ -
Sevenleri ve arkadaşları aramızdan ayrılışının 14. yılında Kazım Koyuncu’yu anmak için Beşiktaş Abbasağa...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi