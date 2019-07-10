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10.07.2019
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Karadeniz kıyısında çöp dağları tehlike saçıyor

Zonguldak sahilinde 10 yıl önce yasaklanmasına rağmen halen rehabilite edilmeyen çöp dağları risk oluşturuyor. İçinde tıbbı atıklar da bulunduğu alana çözüm bulunması isteniyor

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Zonguldak Kozlu sahil yolu üzerinde bulunan çöp alanı, 2009 yılında katı atık depolama tesisi açılmasıyla kapatıldı.

Ancak alan aradan geçen yıllar içinde rehabilite edilmedi. Halen hafriyat dökümü için kullanılmaya devam edilen bölgedeki atıklar, dalgalarla yıllardır tüm sahile yayılıyor. Dalgaların aşındırdığı toprakların altındaki çöpler ve tıbbi atıklar halk sağlığını tehdit ediyor.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, eski çöp döküm alanında toprağın altından çıkan çöpleri inceledi. Yavuzyılmaz, şöyle konuştu: Çöpün içine tıbbi atıklar da atılmış. Belki 25-30 yıl süren bir durum. Çok tehlikeli. Buraya profesyonel ekiplerin gönderilerek temizlik yapılması lazım. Bu kadar tehlikeli bir alan gerçek anlamda imha edilmeden üzeri örtülerek millet bahçesi yapılmak isteniyor. Temizlenmeden yapılması salgınlara neden olacak büyük bir tehlikeye kapı aralar.”

YURTTAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

Evsel ve hastane atıklarının yıllarca buralara atıldığını söyleyen Necdet Kutoğlu adlı yurttaş “Poşet ve tıbbi atıklar buradan tüm sahile yayılıyor. Yılların hatası. Büyük bir mikrop yuvası var. Buna bir çözüm bulunmalı” dedi.

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