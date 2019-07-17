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17.07.2019
Anasayfa YEŞİL BİRGÜN "Karagöl'de bir gram su kalmamış, gölü kurutanlar hesap vermeli"

“Karagöl’de bir gram su kalmamış, gölü kurutanlar hesap vermeli”

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Gemlik ilçesine bağlı Fevziye köyü yakınlarında bulunan, geçmişte nilüfer çiçekleri ile ünlü Karagöl’ün kurumasına çok üzüldüğünü belirterek,“Gölde bir gram su kalmamış. Bu göl nasıl kurudu, kimler kuruttu? Mutlaka hesap vermeli” dedi.

Geçtiğimiz günlerde 45’incisi düzenlenen Karagöl Yayla Şenlikleri’ne katılan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Karagöl’ün kurumasında sorumluluğu bulunanların ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Göl sularının çekilmesiyle ilgili çeşitli iddialar olduğunu vurgulayan Kayışoğlu, “Kimileri definecilerin göl dibinde altın aradıklarını bu sebeple suların çekilip yok olduğunu söylüyor. Bunun doğru olup olmadığını Gemlik Belediye Başkanlığı’nı kazanan Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan’a sordum. Birlikte gölün olduğu yere gidip incelemelerde bulunduk. Ama bir şey buluamadık. Niyet ne olursa olsun, tabiatla insanın ilişkisinde bir denge var. Bu dengeye bilimsel verilerle yaklaşmadan, sadece ‘Burası çok güzel, hadi buraya bir mesire alanı yapalım. Yanına bir saha da yaparsak futbol takımlarının yaz aylarında kamplarına ev sahipliği yaparak bölgeyi hareketlendiririz, çevre köylerin geliri artar’ mantığıyla hareket ederseniz, bu doğa harikasını kendi ellerinizle yok edersiniz. Nilüfer çiçekleriyle ünlü Karagöl’ün yok edilişini görmekten dolayı gerçekten de çok üzgünüm. Nilüfer çiçeklerinin varlığını koruduğu yüzlerce metre yükseklikteki bu gölün, insan eliyle tahrip edilmesine köy halkı da Bursalılar da isyan ediyor” diye konuştu.

Öte yandan Gemlik Kaymakamlığı’nın resmi internet sitesinde Karagöl’ün tanıtımının, su ve nilüfer çiçeklerinin bulunduğu eski fotoğraflarla yapıldığı görüldü.

Kaynak:DHA

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