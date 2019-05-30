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30.05.2019
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Karagümrük 14 yıl sonra döndü

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KARDELEN TATAR

TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor’u 2-0 mağlup eden Fatih Karagümrük, 14 yıllık aranın ardından yeniden Spor Toto 1. Lig’e adını yazdırdı.

İstanbul’un Fatih ilçesinde 1926 yılında Karagümrük İdmanyurdu adıyla kurulan kulüp, 93 yıllık tarihe sahip. Profesyonel liglerde 43 sezon mücadele eden kırmızı-siyahlılar, Süper Lig’de 1. Lig’de 17, 2. Lig’de 8, 3. Lig’de ise 12 sezon yer aldı.

SAKARYA’YI DEVİRDİ

Türkiye profesyonel futbol liglerinin ikinci basamağı olan 1. Lig’de son olarak 2004-2005 sezonunda mücadele eden Fatih Karagümrük, daha sonraki 14 sezonda TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etti. İstanbul ekibi, 1984’ten beri Süper Lig’de yer almıyor. Bu sezon, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Fatih Karagümrük, lider Menemen Belediyespor’un ardından ligi ikinci olarak tamamladı ve play-off’a kaldı. Play-off çeyrek finalinde Şanlıurfaspor’u eleyen kırmızı-siyahlı takım, yarı finalde Manisa Büyükşehir Belediyespor’u geçerek finale yükseldi. Kırmızı-siyahlı takım finalde, Sakaryaspor’u saf dışı bırakarak Spor Toto 1. Lig’in yeni takımı oldu.

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Başkanlığını Kayserispor ve Trabzonspor’da sportif direktörlük görevlerinde bulunan Süleyman Hurma’nın yaptığı Fatih Karagümrük’ün kadrosunda Süper Lig tecrübesi bulunan futbolcular yer alıyor. Kırmızı-siyahlı ekip kadrosunda daha önce Süper Lig ve 1. Lig’de forma giyen Erkan Zengin, Mehmet Batdal, Ahmet Aras, Barış Özbek, Bilal Aziz Özer ve Çağrı Ortakaya gibi isimleri bulunduruyor.

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