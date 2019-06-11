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12.06.2019
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Karamollaoğlu’na “terörle irtibatlı” diye pasaport vermemişler

birgun.net birgun.net

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk Tv’de katıldığı televizyon programında 24 Haziran seçimlerinin ardından, pasaport değiştirmek için gittiği nüfus müdürlüğünde kayıtlı olan sistemde isminin karşısına ‘terör’ ifadesinin yazıldığını öğrendiğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

“Milletvekillerine verilen bir yeşil pasaport var şimdi onu emekli milletvekilleri için diplomatik pasaporta çevirdiler. Pasaportu değiştirmek için nüfus müdürlüklerine gittim. Nüfus müdürü sıkıldı falan, ‘Ne oldu?’ dedim. ‘Efendim, size pasaport veremeyiz’ dedi. ‘Niye veremezsiniz?’ dedim. ‘Sizin isminizin karşısına ‘terör’ yazmışlar’ dedi. Genel seçimlerden hemen sonra oluyor bu olay. Ne yazmışlar? Terör. ‘Peki niye yazmışlar?’ dedim. ‘Onu biz soramıyoruz efendim’ dedi. Benim gibi 1701 bin insanın isminin önüne terör ile irtibatlıdır diye yazmışlar. Allah’tan korkun ya, bu kadar düşmez bir insan! Bu olaydan hemen 10-15 gün içinde kaldırdılar sonra. Niye kaldırıldı, nasıl kaldırıldı, o ifade neden konuldu bilmiyorum. Devlet böyle yönetilmez. Ben bunu bir sene sonra söylüyorum ama bu bir skandal!

“Bu yazıyı yazdıran İçişleri Bakanlığı. Bakanın talimatı falan var mı bilmem ben. Allah’tan korkun. Siz bir parti genel başkanının özellikle Saadet Partisi genel başkanının isminin karşısına bunu yazıyorsunuz. Türkiye böyle yönetilmez.”

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