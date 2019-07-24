22.8 C
Istanbul
24.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Karar yazarı Akyol’dan Lozan yorumu: Değerini bilmemek gaflettir

Karar yazarı Akyol’dan Lozan yorumu: Değerini bilmemek gaflettir

birgun.net birgun.net

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesinin yazarı Taha Akyol, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘hezimet’ dediği Lozan Barış Antlaşması hakkında, “Değerini bilmemek gaflettir” ifadelerini kullandı.

Akyol, bugünkü “Lozan ihaneti” başlıklı yazısında antlaşmaya dair, özellikle Erdoğan ve AKP kaynaklı eleştirilere üstü kapalı yanıt verdi.

Bugün Lozan antlaşmasının 96. Yıldönümü… Lozan elbette akademik gözle tartışılabilir fakat Türkiye’de hâlâ politik ve ideolojik amaçla tartışılıyor. Lozan’ın ‘hezimet’ ve hatta ‘ihanet’ olduğunu söyleyenler var” diyen Akyol, “Lozan’ı kötüleyenler Lozan’dan sonraki Takrir-i Sükun ve Tek Parti dönemindeki uygulamaların yarattığı travmaların psikolojisiyle Lozan’a bakıyorlar, bu yanlıştır. Lozan’ı kendi belgelerinden okumak lazımdır” ifadelerini kullandı.

Musul, Kerkük ve Ege adaları tartışması hakkında, “Çok konuşulan adalar ve Musul sorularını Türkiye askeri güçlü çözebilecek durumda değildi, onun için Lozan’da sonuç alınamadı” ifadelerini kullanan Akyol, yazısını şu ifadelerle bitirdi:

“Lozan Türkiye’nin beka senedidir! Lozan’ın değerini bilmemek gaflettir.”

Erdoğan, Temmuz 2017’de düzenlediği muhtarlar toplantısındaki konuşmasında, “Birileri de Lozan’ı zafer diye yutturmaya çalıştı” ifadelerini kullanmış, bu açıklamaları sert tartışmalara sebep olmuştu.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,570AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Fitch: Bankaların reyting görünümleri negatife dönüyor

birgun.net -
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, küresel bankaların reyting görünümlerinin negatife...
Devamını Oku

‘Afet bölgesi’ ilanı bürokratik kriz yarattı, açıklama geri çekildi

birgun.net -
Düzce Valiliği sel felaketinin yaşandığı Düzce'de ‘afet bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu. Bütün...
Devamını Oku

Muhittin Böcek: 3 milyar borcu olduğunu düşündüğüm belediyenin, 6 milyar borcu olduğunu gördük

birgun.net -
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye binasında düzenlediği basın toplantısıyla geride...
Devamını Oku

Ahlat’ta Cumhurbaşkanlığı köşkü inşaatına izin veren torba yasa kanun hükümlerine AYM’den iptal

birgun.net -
Anayasa Mahkemesi (AYM), Van Gölü kıyısına Cumhurbaşkanlığı Köşkü inşa edilebilmesi için Ocak...
Devamını Oku

Esenler Otogarı’nın İSPARK’a devri durduruldu

birgun.net -
Mahkeme, Esenler Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSPARK'a devrini durdurdu.
Devamını Oku

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

birgun.net -
Mersin'in Anamur ilçesinde klima motoru patlayan apartman dairesinde büyük hasar oluşurken,...
Devamını Oku

AKP’den CHP’ye geçen belediyeye ait şirkete 40 milyon liralık haciz

birgun.net -
AKP'den CHP'ye geçen Samsun Atakum Belediyesine ait Atakum İmar İnşaat Ltd. Şti.'nin...
Devamını Oku

Düzceliler Tanal’ın yeniden atanmasını istiyor

birgun.net -
Düzceliler, kentin sorunlarıyla yakından ilgilenen, sel felaketi sonrası günlerce sahada çalışarak yaralarının...
Devamını Oku

Akşener: İmamoğlu’nun seçilmesinde hepimizin payı var

birgun.net -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Ekrem İmamoğlu'nun...
Devamını Oku

Bursa’da hortum paniği

birgun.net -
Bursa'daki Karacabey Boğazı açıklarında meydana gelen ve yaklaşık 20 dakika süren hortum,...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi