Karar yazarı Akyol’dan Lozan yorumu: Değerini bilmemek gaflettir

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesinin yazarı Taha Akyol, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘hezimet’ dediği Lozan Barış Antlaşması hakkında, “Değerini bilmemek gaflettir” ifadelerini kullandı.

Akyol, bugünkü “Lozan ihaneti” başlıklı yazısında antlaşmaya dair, özellikle Erdoğan ve AKP kaynaklı eleştirilere üstü kapalı yanıt verdi.

Bugün Lozan antlaşmasının 96. Yıldönümü… Lozan elbette akademik gözle tartışılabilir fakat Türkiye’de hâlâ politik ve ideolojik amaçla tartışılıyor. Lozan’ın ‘hezimet’ ve hatta ‘ihanet’ olduğunu söyleyenler var” diyen Akyol, “Lozan’ı kötüleyenler Lozan’dan sonraki Takrir-i Sükun ve Tek Parti dönemindeki uygulamaların yarattığı travmaların psikolojisiyle Lozan’a bakıyorlar, bu yanlıştır. Lozan’ı kendi belgelerinden okumak lazımdır” ifadelerini kullandı.

Musul, Kerkük ve Ege adaları tartışması hakkında, “Çok konuşulan adalar ve Musul sorularını Türkiye askeri güçlü çözebilecek durumda değildi, onun için Lozan’da sonuç alınamadı” ifadelerini kullanan Akyol, yazısını şu ifadelerle bitirdi:

“Lozan Türkiye’nin beka senedidir! Lozan’ın değerini bilmemek gaflettir.”

Erdoğan, Temmuz 2017’de düzenlediği muhtarlar toplantısındaki konuşmasında, “Birileri de Lozan’ı zafer diye yutturmaya çalıştı” ifadelerini kullanmış, bu açıklamaları sert tartışmalara sebep olmuştu.