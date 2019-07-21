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21.07.2019
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Karar yazarı Albayrak: Geçmişte Erdoğan’a soru sormak yerine iltifat yağdırmam yanlıştı

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Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, sosyal medya üzerinden 17-25 Aralık sürecinde katıldığı bir televizyon programına ilişkin pişmanlık duyduğunu söyledi.

Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan ile katıldıkları programda Erdoğan’a soru sormak yerine iltifat yağdırdığını söyleyen Albayrak, “Bunu Erdoğan’ın yüzüne karşı ve hele öyle bir programda yapmamalıydım” dedi.

Albayrak, “17/25 Aralık sürecinde Erdoğan’ın yanında militanca durmakla çok iyi ettim, ama bu militanca yandaşlığı Erdoğan’a gazeteci sıfatıyla soru sormam için çıkarıldığım bir TV programına taşımam tabii ki yanlış ve sevimsizdi. Şunu da söylemeliyim ama: Yeri ve şekli uygun düşmediyse de, o iltifatlar Erdoğan’ın ziyadesiyle hak ettiği iltifatlardı. Evet, üniversitelerdeki kız öğrenciler için istediğimiz başörtüsü takma özgürlüğünün bütün kamusal alan için getirilmesi gibi olağanüstü gelişmeler gerçekten de ‘Ben daha hayal bile etmeden…’ dedirtiyordu bana. Kürt açılımı çerçevesinde atılan bazı radikal -müsbet manada radikal- adımlar, yerli silah sanayiinin inkişafındaki olağanüstü hız, ekonomide kriz gündeminden atılım gündemine geçiş (o zaman öyleydi) vs, vs, vs için Erdoğan ve arkadaşlarına duyduğum minneti o programda o şekilde ifade ettiğime pişmanım ve bundan mahcubiyet duyuyorum, ama o halet-i ruhiyemde kötü bir şey görmüyorum, iyi şeyler görüyorum. Erdoğan’ı eleştirmeme mani değildi o halet-i ruhiye” ifadesini kullandı.

‘BUGÜN HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK ELEŞTİRİYORUM’

“Erdoğan’ı bugün her zamankinden daha çok eleştirdiğini” savunan Albayrak, buna karşın “Erdoğan’ın geçmişte arkadaşları ile yaptığı güzel işleri de hayırla andığını” söyledi.

Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün yaptığı işlerden güzel bulduklarımı da öpüp başımın üstüne koyuyorum. Hal böyle olunca, Erdoğan’a ‘kategorik olarak’ karşı çıkanlar ve herkesin de öyle yapmasını isteyenler bana -o TV programını filan öne sürerek- her halükarda ‘Hadi len’ diyorlar.
Ben de 27 Nisan ve 17/25 Aralık süreçlerinde, hatta 15 Temmuz’da darbecilerin yanında yer aldıkları halde demokrasi havarisi pozlarına girenlere ‘Hadi len’ diyorum vesselam.

Bunların haricindeki kimselerin söz konusu TV programıyla ilgili iyi niyetli eleştirileri tabii ki başım gözüm üstüne. Öyle olmasaydı bu açıklamaya gerek duymazdım”

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