Karara itiraz şart

YSK’nin ‘kesin hükmünde’ olan İstanbul seçimlerini iptal kararına karşı itiraz yolları tartışılıyor. Hukukçular, Anayasa değişikliği ile Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurunun önünün açılması gerektiğini söyledi.

İstanbul seçimlerinin iptal gerekçelerinin, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarihinin en hukuksuz gerekçeleri olduğunu dile getiren İdare Hukukçusu Metin Günday, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “69 yıl önce kurulan YSK’nin kararlarına yönelik itiraz merciinin bulunmaması ilk kez bir sorun teşkil ediyor. Kararın Anayasa değişikliği ile yüksek mahkemeye taşınmasının önü açılmalı” dedi.

AYM YA DA DANIŞTAY

YSK kararlarına itiraz yolunun kapalı olmasının bu kararın hukuki olduğu anlamına gelmediğini söyleyen Günday, “Karar, 298 sayılı Kanun’a aykırı. Usul yönünden de birçok aykırılık söz konusu. Hukuksuzluğu bu denli ortada olan bir kararın yargıya taşınamaması kabul edilemez. YSK kararına karşı yargı yolu mutlaka açılmalı. AYM ya da Danıştay yetkilendirilmeli” diye konuştu.

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Günday, bugüne kadar bu kadar hukuksuz bir karar alınmadığı için YSK’nin kararlarına itirazın akıllara gelmediğini belirterek, “Akla gelmeyeni yaptıkları için böyle bir düzenlemenin şart olduğunu düşünüyorum” dedi.

BİREYSEL BAŞVURU YAPILMALI

HDP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de YSK kararlarına yönelik AYM’ye başvuru yolunun açılması gerektiğini ifade etti. Tiryaki, “Mevcut Anayasa düzeni içerisinde uygun olmasa bile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ek 1 protokolünün ikinci maddesi bunu söylemiyor. O maddeye göre, doğrudan seçme ve seçilme hakkının ihlaline yönelik kararlar Yüksek Mahkeme’ye taşınabiliyor. Yani bu maddeye dayanarak AYM’ye bireysel başvuru yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

BM’YE GİDİLEBİLİR

İnsan Hakları Hukukçusu Kerem Altıparmak ise YSK kararına karşı Birleşmiş Milletler (BM) seçeneğine dikkati çekti. Mevcut hukuk sisteminde YSK’nin kararlarının kesin hükmünde olmasına karşın BM’ye gidilebileceğini söyleyen Altıparmak, “Ekrem İmamoğlu, bu karardan doğrudan mağduriyet yaşadığı için BM İnsan Hakları Komisyonu’na başvurabilir. CHP, parti olarak başvuramasa da bir yöneticisi aracılığı ile kuruma gidip kararı şikâyet edebilir” dedi.