Karikatür paylaşan inşaat işçisine ‘Erdoğan’a hakaret’ten 2 yıl 2 ay hapis cezası

Balıkesir’de inşaat işçiliği yapan Deniz Avcı, Sefer Selvi’nin Evrensel’de yayınlanan bir karikatürü ile Musa Kart’ın Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan bir karikatürünü sosyal medya hesabından paylaştığı için “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Evrensel’in haberine göre, Balıkesir’de görülen duruşmada savunmasını yapan Avcı, karikatürü paylaşmasının üzerinden iki yıl geçtiğini ve karikatürün eleştiriden ibaret olduğunu söyleyerek beraat talep etti.

Mahkeme başkanının “Erteleme ister misin, pişman mısın” sorusuna Avcı, “Bu paylaşımlarda suç yok. Pişman değilim. Kimseye hakaret etmedim. Paylaşımlarımda eleştiri vardır. Ortada bir suç yok ve pişman olacağım bir husus da yok” diye yanıt verdi.

Mahkeme, açıkladığı kararında Avcı’ya 2 yıl 2 ay hapis cezası verdi, kararı da ertelemedi.