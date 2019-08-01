Karikatüristler Musa Kart için çiziyor: Hukuksuzluk giderilsin

DİSK’e bağlı Basın İş sendikasının yaklaşık 2 hafta önce başlattığı karikatürist Musa Kart ve Cumhuriyet gazetesinin yazar ile yöneticileri için #GazetecilikSuçDeğildir #JournalismIsNotACrime hashtag’iyle yaptıkları dayanışma çağrısına destek büyüyor. Ulusal ve uluslararası çizerlerin gönderdiği karikatürlerin sayısı 100’ü geçti.

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren, Türkiye’deki çok sayıda tutuklu bulunan gazetecinin derhal serbest bırakılmasını istedi. Uluslararası gazeteci ve çizer kurumlarına kişisel bir mektup yazarak dayanışma çağrısında bulunduğunu söyleyen Eren, “Cumhuriyet davasının bir özelliği var ağır bir hukuksuzluk söz konusu. İktidar burada bir hukuksuzluk olduğunu itiraf ediyor ama bu hukuksuzluğu gidermiyor. Bütün gazetecilerin içeriden çıkarılmasını istiyoruz” dedi.

Tutuklu bulunan 6 kişiden birinin de Türkiye’nin en önemli karikatüristlerinden Musa Kart olduğunu aktaran Eren, şu şekilde sözlerini sonlandırdı: “Bu hukuksuzluğu görenler ve belki de bu karikatürler sayesinde farkında olanlar bu konuda bir duyarlılık oluşturuyor. Sadece Musa Kart değil; Güray Öz, Hakan Kara, Önder Çelik, Emre İper, Mustafa Kemal Güngör dahil hiçbir gazetecinin bir gün dahi tutuklu olarak yatmaması gerekiyor.”