Karius’a psikolojik destek

Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta ödemelerin bir kısmının yapılması sonrasında keyifler yerine geldi.

Gelecek sezon için maddi kaynak arayışına devam eden Başkan Fikret Orman’ın yurt dışı seyahati ise planlanandan uzun sürdü.

Uzak Doğu turunda Malezya’da ziyaretlerine devam eden Orman, önemli ilişkiler kurarak, sponsorluk anlaşmaları ve çeşitli ortaklıklarla kulübün gelirini yükseltmeyi hedefliyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in milli takıma gitmeden önce Karius için yardımcılarına görev verdiği öğrenildi.

Beşiktaş teknik heyeti, yaptığı hatalar ve yediği basit gollerden sonra taraftarın hedefi haline gelen Alman file bekçisine, psikolojik destek vermek için kolları sıvadı.

Gelecek haftalarda da kaleyi Karius’a vermeyi planlayan Güneş, milli takım arasında hem fiziksel hem de mental anlamda Alman file bekçisinin formunun yukarıya çekilmesini istedi.