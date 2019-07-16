Karlov suikasti davası: Sanıklar savunma yaptı, duruşma ertelendi

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin Fethullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davanın duruşmasına devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, bir önceki celsenin ara kararları gereği dosyaya giren evrak okundu. Ardından sanıkların beyanlarına geçildi.

İsnat edilen suçlarla ilgili dosyada somut bir delil bulunmadığını savunan eski BTK çalışanı Hüseyin Kötüce, “Büyükelçinin korumasız gezdiği gizli bir bilgi değil. Kamuoyuna açık bir bilgidir. Ben FETÖ üyesi olsam böyle ses getiren bir cinayetin işlendiği gün ailemle tatile gitmem, bu kadar rahat davranmam” şeklinde ifade verdi. Dava dosyasında ByLock’u kulandığına yönelik tespiti de reddeden Kötüce, tahliye talebinde bulundu.

Cinayeti işleyen Mevlüt Mert Altıntaş’ın örgüt içinde “mahrem abisi” olduğu ileri sürülen sanık Şahin Söğüt de cinayete azmettirdiği iddiasını reddetti. Söğüt, “Mevlüt Mert Altıntaş’la çok sayıda birlikteliğimin olmasının sebebi evimin şahsın evine çok yakın olmasıdır” ifadesini kullandı. Cinayeti işleyen Altıntaş’ın tüm eylemlerinden sorumlu tutulduğunu belirten Söğüt, Altıntaş’ı tanımadığını, hayatının hiçbir döneminde bu kişiyle görüşmediğini öne sürdü.

Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklarının mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.