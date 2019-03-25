Karlov suikastı davasına yarın devam edilecek

Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı dava görüldü. Tutuklu sanık Hayreddin Aydınbaş’ın savunmasının alındığı davaya yarın devam edilecek.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferansla katılan sanık Hayreddin Aydınbaş’ın savunması alındı.

Aydınbaş, okuduğu yazılı savunmasının bir suretini de mahkemeye sundu.

Aydınbaş, “savcılığın haddini aştığını, mahkemenin de tarafsızlığını yitirdiğini” söyledi.

Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, savunmasını okumasının ardından sanığa, “Soruşturma aşamasındaki beyanlarına ne diyorsun?” sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine “Onların tamamı çöptür” ifadesini kullanan Aydınbaş, yalnızca sanıklardan, suikastın gerçekleştiği “Gezgin Gözüyle Kaliningrad’dan Kamçatka’ya” adlı serginin organizatörü sanık Mustafa Timur Özkan’ın kendisiyle ilişkisini anlattığı kısımlara aynen katıldığını bildirdi.

Mahkeme heyeti davayı yarın 09.30’a erteledi.

Karlov suikastı ve iddianame

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016’da katıldığı sergide, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

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Olaya ilişkin soruşturma sonucunda Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 28 kişi hakkında dava açılmıştı. İddianamede Gülen ile 16 sanığın suikastla doğrudan bağlantıları ortaya konurken “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “terör amacıyla tasarlayarak öldürme” suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanında “terör amaçlı tasarlayarak öldürmeye azmettirme” ve “terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından çeşitli sürelerle hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.