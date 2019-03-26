9.5 C
Istanbul
27.03.2019
Anasayfa GÜNCEL Karlov suikastı davasında 2 sanık tahliye edildi

Karlov suikastı davasında 2 sanık tahliye edildi

birgun.net birgun.net

Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin, Fetullah Gülen’in de aralarında  bulunduğu 28 sanıklı davada tutuklu sanıklar Ufuk Gül ve Hasan Tunç’un adli kontrol şartıyla tahliyeleri kararlaştırıldı.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016’da katıldığı sergide, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak, öldürülmüştü.

Olaya ilişkin soruşturma sonucunda Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 28 kişi hakkında dava açılmıştı. İddianamede Gülen ile 16 sanığın suikastla doğrudan bağlantılı oldukları iddia edilirken “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “terör amacıyla tasarlayarak öldürme” suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanında “terör amaçlı tasarlayarak öldürmeye azmettirme” ve “terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından çeşitli sürelerle hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

İlginizi çekebilir:  Rusya ile Lübnan'dan ortak Suriye açıklaması

KaynakDHA
- Reklam -

SON HABERLER

Yeniyi kurmak

SELİN SAYEK BÖKE -
Haftalardır, günlerdir sokaklardayız. Mahallelerde, meydanlarda, kahvelerde, bazen bir evin...
Devamını Oku

‘Kürtçe konuşan kardeşlerimizin alayının…’

FATİH YAŞLI -
Devlet Bahçeli önce cumartesi günü bir televizyon yayınında “Kürtler”in değilse de “Kürtçe...
Devamını Oku

Sendikalar geri dönecek mi?

Güray Öz -
Değerli dostlarım Turhan Ata ile Faruk Türkoğlu’nun imzasını taşıyan Bank-Sen’li Yıllar’ı*, bu...
Devamını Oku

Kurabiye olmamak

BÜLENT USTA -
Seçime çok az bir zaman kaldı. Kiminle konuşsam hayal...
Devamını Oku

Erdoğan: Seçimlerden sonra Ayasofya’yı cami ismiyle müsemma hale getiririz

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda...
Devamını Oku

CHP’li Özel’den Süleyman Soylu’ya: Ey hadsiz, elinden geleni ardına koyma

birgun.net -
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, CHP’ye ilişkin açıklamalarına...
Devamını Oku

Galatasaray, Avrupa ikincisi oldu

birgun.net -
CEV CUP 2019 finalinin rövanş maçında Trentino İtas’a 3-2’lik setlerle mağlup olan...
Devamını Oku

Galatasaray’a kötü haber: Diagne sakatlandı

birgun.net -
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu , ülkesinin Mali ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı.
Devamını Oku

Rusya ile Lübnan’dan ortak Suriye açıklaması

birgun.net -
Rusya ile Lübnan, Suriye meselesinin siyasi ve diplomatik yollarla çözümünü savunduğunu bildirdi.
Devamını Oku

Adana’da narenciye paketleme tesisinde yangın

birgun.net -
Adana'nın Yüreğir ilçesi Havutlu mahallesinde bir narenciye paketleme tesisinin deposunda yangın çıktı.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi