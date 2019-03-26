Karlov suikastı davasında 2 sanık tahliye edildi

Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin, Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davada tutuklu sanıklar Ufuk Gül ve Hasan Tunç’un adli kontrol şartıyla tahliyeleri kararlaştırıldı.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016’da katıldığı sergide, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak, öldürülmüştü.

Olaya ilişkin soruşturma sonucunda Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 28 kişi hakkında dava açılmıştı. İddianamede Gülen ile 16 sanığın suikastla doğrudan bağlantılı oldukları iddia edilirken “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “terör amacıyla tasarlayarak öldürme” suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanında “terör amaçlı tasarlayarak öldürmeye azmettirme” ve “terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından çeşitli sürelerle hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.