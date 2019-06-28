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29.06.2019
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Karnından vurulan hamile kadın, ölüme sebebiyet vermekten yargılanacak

birgun.net birgun.net

ABD’nin Alabama eyaletinde, girdiği kavgada karnından vurularak bebeğini kaybeden beş aylık hamile bir kadın hakkında, doğmamış bebeğinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan dava açıldı. Kadını vuran kişi hakkında açılan dava ise jürinin reddi üzerine düştü.

BBC’nin AL.com adlı sitesinde yer alan habere göre, 27 yaşındaki Marshae Jones kavgayı başlatan kişi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Aralık ayında gerçekleşen olayda Jones’u vuran 23 yaşındaki Ebony Jemison ise olayda ceza almadı. Jemison hakkında da ölüme sebebiyet vermek suçundan iddianame hazırlanmış ancak jüri bunu reddettiği için dava düşmüştü.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Jones ile Jameson arasında bir mağazanın önünde bebeğin babasının kim olduğu konusunda kavga çıktı. Jameson, Jones’u karnından vurdu ve Jones düşük yaptı. Polis Jones’un kavgayı başlatan kişi olarak bebeğinin hayatını tehlikeye attığını, Jameson’ın ise kendisini savunmak zorunda kaldığını söyledi.

“O başlattı”

Pleasant Grove polisinden Danny Reid, “Buradaki tek gerçek kurban, doğmamış bebektir. Bebeğin ölümüyle sonuçlanan kavgayı o başlattı ve devam ettirdi. Annesinin korumasına muhtaç olan bebek gereksiz bir şekilde kavganın içine çekildi” dedi.

Çarşamba günü gözaltına alınan Jones, 50 bin dolar kefaleti ödedikten sonra dün tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Vurduğu hamile kadını savundu

Jemison, Jones hakkındaki suçlamanın haksız olduğunu söyledi, “Ölüme sebebiyet vermekle yargılanmamalı. Sonuçta bebeğini o öldürmedi. Bebeğini tehlikeye atmak gibi bir şeyden yargılanmalı” dedi.

Kadın hakları aktivistleri ve kürtajın yasaklanmaması için çaba harcayan seçim hakkı savunucuları, bu davayla eyalette yeni yasalaşan kürtaj karşıtı düzenlemelerin, kürtajın olmadığı durumlarda da kadınları etkileyebileceğini söyledi.

Jones’un davasının yeni yasalara dayandırılıp dayandırılmadığı henüz bilinmiyor. Jefferson Bölge Savcılığı BBC’nin bu konudaki sorularına yanıt vermedi.

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“Yarın başka biri alkol almaktan yargılanabilir”

Yellowhammer Fund adlı seçim hakkı grubu, Jones’a mahkemede hukuki destek sağlayacağını açıkladı.

Kurumun yöneticisi Amanda Reyes, “Bugün Marshae hamile olduğu ve silahlı bir kadınla kavgaya girdiği için yargılanıyor. Yarın başka bir siyah kadın, hamileyken alkol aldığı için yargılanabilir. Başka bir gün de başka bir kadın, doğmamış bebeğine iyi bakamadığı için” dedi.

Naral Pro-Choice America adlı grubun bakanı Ilyse Hogue da “2019’da çaresiz siyah kadınların kırmızı bir eyalette (Cumhuriyetçi Parti’nin rengi) hali bu” diye konuştu.

Kampanya Başlatıldı

İmza kampanyası sitesi Change.org’da dün konuyla ilgili kampanya başlatıldı. Kampanyada, Jones’un değil, onu karnından vurarak bebeğinin ölümüne neden olan Jemison’un ceza alması gerektiği belirtiliyor. 

Beş bin imza hedefi olan kampanyayı şimdiye kadar 3 bin 376 kişi imzaladı. 


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