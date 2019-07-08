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08.07.2019
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Karpuz üreticisi mutsuz

Ödemişli karpuz üreticisi ürününü satamıyor. Elde kalan karpuzlar hayvanlara yem oluyor. Üreticiler “Karpuzu toptancı pazarına getiriyoruz ama alıcı yok” diyor

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İran ve Adana karpuzunun ardından yaklaşık 10 gün önce piyasaya çıkan İzmir’in Ödemiş karpuzunda üretici alıcı bulamamaktan yakınıyor. Ödemişli üreticiler “Tarladaki toptan pazar fiyatı diğerlerine göre düşük olmasına rağmen Ödemiş karpuzu alıcı bulamıyor. Üretim maliyetleri yükselirken fiyatlar yerinde sayıyor. Böyle giderse Ödemişli üretici karpuzdan uzaklaşacak” diyor.

Üretimden kaçış var

Karpuz üretimi ve alım satımı ile uğraşan Hasan Çakır, bu sezon mağduriyet yaşadıklarını ve tarla fiyatlarının 40-50 kuruş civarında olduğunu belirterek, tarlada 4 tonluk bir traktör kasası dolusu karpuzun bin-bin 500 TL civarında para ettiğini söyledi. Çakır, “Elektrik, su ve mazot maliyetleri hızla artarken fiyatlar yerinde sayıyor. Karpuz tarlada beklemez, olgunlaştığında kırılması gerekir. Ödemiş toptancı pazarına getiriyoruz ama alıcı yok. Bu kadar karpuzu iç piyasada tüketemeyiz. Eskiden buralar kamyon ve traktör kasalarıyla dolu olurdu ama son yıllarda 5-10 kasa ya var ya yok. Üretimden kaçış var” ifadelerini kullandı.

Karpuzlar yem oluyor

2-3 gün bekledikten sonra alıcı gelmezse karpuzları hayvanlara yem olarak verdiklerini anlatan Çakır, “Üreticinin hayvanları yoksa yapacak bir şeyi de yok” şeklinde konuştu.

Toptancı pazarında 40-50 kuruştan satılan karpuz, ilçe merkezindeki seyyar satıcılarda kilosu 1 veya 1,5 TL’den satılıyor.

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