Karpuzun kilosu tarlada 10 kuruş

Adana’da karpuzun kilosunun tarlalarda 10 kuruşa kadar düşmesi üzerine, maliyetini karşılayamayan üretici hasat yapamadı. Karpuz fiyatının büyükşehirlerdeki marketlerde 2 lira civarında olmasına karşın çiftçi büyük zarar etti. Karpuzu toplamak yerine tarlada bırakmaya karar veren çiftçiler Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve sulama birlikleri gibi kurumlara olan borçlarının ertelenmesini talep etti.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise karpuz, kavun ve domates fiyatlarının maliyetin altına düştüğünü belirterek Çukurova çiftçisinin bu yıl en çok karpuzdan zarar ettiğini söyledi. Doğan mayıs ayında karpuz fiyatının 2 lira olduğunu ancak haziranda birden bire düştüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Bu yıl yurt dışı sevkıyatı da yapılmadı. Ülkemizde de havaların sıcak olması ve ürünlerin aynı anda hasat edilmesinden dolayı karpuz, kavun, domates fiyatları tam dip noktayı gördü. Karpuzda bugün üretim maliyeti dönüm başına 3 bin 500 liradır. Çiftçilerimizin bir kısmı tarlalarını sürdü, bir kısmı 20 ile 30 kuruş arasında verdi.”

BORÇLAR ERTELENSİN

Cumhurbaşkanı’nın kış aylarında tarladaki ve marketteki ürün fiyatları arasındaki uçurumdan sık sık bahsettiğini hatırlatan Doğan şimdilerde buna benzer açıklamaları duymadıklarını söyledi. Aynı hassasiyeti çiftçiler için de beklediklerini vurgulayan doğan şöyle konuştu: “Çiftçilerimiz burada büyük zarar etti ve bu zararın karşılanmasını istiyoruz. Çiftçilerimiz şu an ödemelerinde zorlanıyor. Çünkü girdi fiyatları her gün artmakta ve ekilen ürün satış fiyatları şu an çok ucuz. Bölgemizde sulama paraları genellikle Temmuz ayının sonunda alınırdı. Aynı zamanda çiftçimizin Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatifine olduğu gibi sulama birliklerine olan borçlarının ertelenmesini istiyoruz.”

PRİMLERIN YÜZDE 30’U ÖDENMEDİ

Çiftçinin bu yıl pamuk prim desteklerini de tam olarak alamadığını belirten Doğan, şunları kaydetti: “Çiftçimiz bu yıl pamuk prim desteklerini de tam olarak alamadı. İlk ödeme Ramazan Bayramı’ndan önce yüzde 70 olarak yapıldı ama kalan yüzde 30 halen ödenmedi. Çiftçiler de bu ödemenin yapılmasını bekliyor ve istiyor. Çünkü çiftçi ancak bu primlerle ayakta durabiliyor. Çiftçi devlet bankalarının dışında özel bankalara da fazlasıyla borçlu durumda ve zor ayakta duruyor. Böyle devam ederse üretimde kalamaz ve azalarak yok olur.”

Tarımsal planlamanın önemine de değinen Doğan, “Türkiye’de üretim planı olmadığı sürece çiftçi kazanamayacaktır. Bölgemizde karpuz, kavun ekim alanları fazla olduğundan dolayı hem çiftçi hem de ülke ekonomisi büyük zarar görmektedir. Karpuz ekim alanlarının bir kısmı farklı ürünlere kaydırılırsa hem ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır hem de çiftçi bundan kazanacaktır” dedi.