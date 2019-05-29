23 C
Istanbul
30.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Karşılıklı balkonlardan birbirlerine ateş ettiler

Karşılıklı balkonlardan birbirlerine ateş ettiler

birgun.net birgun.net

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Abdullgaffar Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi’nde akraba olan iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Karşılıklı apartmanlarda oturan gruptakiler, evlerinin balkonuna çıkarak birbirlerine av tüfeği ve tabancayla ateş açtı.

Kavgada Vahap C (22) ile Mesut Ç (32) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,247AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyon Chelsea

birgun.net -
UEFA Avrupa Ligi final maçında Chelsea ve Arsenal, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda karşı...
Devamını Oku

Dersim’de 4.5 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Dersim'de 4.5 büyüklüğünde deprem olduğu duyuruldu.Afet ve...
Devamını Oku

İstanbul Üsküdar’da hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi

birgun.net -
Üsküdar'daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.
Devamını Oku

Erdoğan’ın Saray’da görev verdiği Bülent Arınç’ın alacağı maaş konuşuluyor

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği için açıklanan tek isim eski Meclis Başkanı...
Devamını Oku

Erdoğan: İstanbul’u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un Fethi" ile ilgili yapılan etkinlikte açıklamalarda...
Devamını Oku

Konsensus Araştırma: AKP’li seçmen dahil yüzde 59 seçimlerin yenilenmesini istemiyor

birgun.net -
Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, YSK’nin kararı öncesi yapılan İstanbul anketlerine...
Devamını Oku

AYM, Barış Akademisyenleri’nin başvurusuyla ilgili toplantıyı erteledi

birgun.net -
Barış akademisyenlerinin bireysel başvurusunu görüşen AYM üyeleri, Adalet Bakanlığı'ndan görüşün gelmemesi nedeniyle...
Devamını Oku

FETÖ’den tutuklu NASA çalışanı serbest bırakıldı

birgun.net -
Türkiye’de, “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla tutuklu bulunan Türkiye-ABD çifte vatandaşı NASA çalışanı Serkan...
Devamını Oku

Beyaz Saray’dan Erdoğan-Trump açıklaması

birgun.net -
Beyaz Saray, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın...
Devamını Oku

Huawei’den ABD’ye dava

birgun.net -
Huawei, tahdit beyannamesinin anayasaya aykırı ilan edilmesi istemi ile 28 Mayıs'ta Teksas...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi