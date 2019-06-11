Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay: Daha fazla hizmet için çalışacağız

Aycan Karadağ

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tasarruf tedbirleri, belediye bürokrasisi ve ilçede yapacağı projeler hakkında BirGün’e açıklamalarda bulundu. Son seçimlerde göreve gelen ve başkanlık görevinde geçirdiği 2 ayı değerlendiren Tugay çalışmalarının yoğun şekilde devam edeceğini ve Karşıyaka’ya hizmet edeceklerini söyledi

‘YARARLI FİKİR ALIŞVERİŞLERİ OLDU’

Tugay başkanlık görevine geldiğinde mevcut durumu öğrenmek ve anlamak için brifingler aldığını ve toplantılar gerçekleştirdiğini belirterek “Eş zamanlı olarak, hayırlı olsun ziyaretleri oldu. Bu görüşmelerimizde yararlı fikir alışverişleri yaptık. Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldik. Süreç devam ediyor.” dedi.

Belediye bürokrasisinde gerçekleşen değişimi anlatan Dr. Tugay, “Kadrolaşma anlamında yeniliğe gittik. Bunlar ile ilgili bir ön hazırlığım yoktu. Edindiğim bilgiler, yaptığımız çalışmalar, rakamsal dokümanlar sonrasında bazı kararlar aldım. Geçen süre içinde belediyede benim anlayışıma daha uygun bir sistemin yürüdüğünü söyleyebilirim. İyi de gittiğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

‘AYAĞIMIZI YORGANIMIZA GÖRE UZATIYORUZ’

Belediyede tasarruf hamlelerinin devam edeceğini söyleyen Dr. Tugay, temizlik ev fen işlerinin yürüttüğü çalışmaların mutlaka yapılması gerektiğine de değinerek “Tasarrufları bu çalışmaları herhangi aksaklığa yol açmayacak bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz. Kısılabilir faaliyetlerde tasarrufa gittik. Gider-gelirlerimizi doğru bir şekilde yönetmeyi önemsiyorum. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz” dedi. Mali işlerle yol haritası oluşturduklarını aktaran Tugay harcamaların içinde zorunlu olmayanları erteleyebildiklerini ya da yaratıcı tutumlar aldıklarını ifade etti. Tugay sözlerine şöyle devam etti: “Bir taraftan da gelirlerimizi artırmaya çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili bazı projeler geliştirdik. Onları önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz. Mevcut olan sözleşmeler içerisinde güncel olmadığını düşündüğümüz, rakamsal bugün ki piyasa değerinin altında olan sözleşmeleri yenileme çabası içerisindeyiz. Belirli bir mesafe alıyoruz. En önemli kriter olarak personelin maaşını gecikmeden ödemek konusunda çabamız belli bir noktaya ulaştı. Bundan sonraki süreçte personelin maaşını gecikmeden ödeyebilmek için tüm çalışmalarımız sürüyor.” ifadelerine yer verdi.”

HALKIN İHTİYAÇLARINA GÖRE PROJELER YAPACAĞIZ

5 Yıllık bir stratejik plan çalışmasına başladıklarını vurgulaya Dr. Tugay, “Bu plan sadece kâğıt üzerinde kalmayacak. Detaylarını çalıştıkça 5 yıl ne yapacağımız belli oldu. Buralardaki önceliklerimiz, halkın şikâyetçi olduğu alanlarda çalışmalar yapmak ve çözümler üretmek. Temel belediye hizmetlerimizi aksaksız yerine getirmek istiyoruz. Şehrin düzensiz görünümüne neden olan, insanların yoğun şikâyette bulundukları çarşı alanın bir disipline etme konusunda çalışmalara başladık. Karşıyaka çarşısını, ulusal bir yarışma ile projelendirerek, eski kimliğine kavuşturacak bir yenileme yapacağız. Bunun içinde yakında bir çalıştay yapacağız. Çocukların ve gençlerin aktivite alanlarını genişletmeyi istiyorum. Spor alanlarını çoğaltacağız. Bu anlamda bir yüzme havuzu ve buz pateni sahası projelerimiz var. Mutlaka yapmak istediğimiz engelli vatandaşlar için yüzme havuzu projemiz var. Öte yandan kent müzesi ve akıllı kütüphane projelerimiz içinde çalışmalara başladık. Bostanlı Deresi’ni ıslah etmek ve çevresini daha çağımıza uygun estetik bir şekilde yenilemek istiyoruz. Yine kenttin birkaç noktasına doğa parkı, hobi bahçeleri gibi planlarımız var. Bunlar halkın ihtiyaçlarını karşılamak için yapacağımız projeler” diye konuştu.