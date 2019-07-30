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30.07.2019
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Karşıyaka Belediyesi’nde TİS imzalandı: İşçilere yüzde 35 zam

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Karşıyaka Belediyesi şirketlerinden Kent A.Ş.’de DİSK Genel-İş Sendikası ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile 600 işçiye yüzde 35 zam yapıldı.

Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Şantiye Tesisleri’nde bu sabah gerçekleştirilen törene; Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel İş Genel Sekreteri Cafer Konca, Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Disk Genel İş Sendikası 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, sendika temsilcileri, belediye bürokratları ve yüzlerce Kent A.Ş. çalışanı katıldı.

Törenle imza atılan bir yıl süreli toplu iş sözleşmesiyle, 600 çalışana ortalama yüzde 35 oranında zam yapıldı. En düşük maaş net 3 bin 250 lira oldu. Aylık alışveriş çeki 375 liraya çıkarıldı. Ayrıca yemek ücreti, yol, yakacak, aile ve çocuk yardımı ile yılda 4 ikramiye gibi sosyal desteklerdeki iyileştirmeler de sözleşmede yer aldı.

DAHA İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Yerel yönetimlere dayatılan ekonomik ve sosyal sıkıntılara rağmen, emekçilerimize daha insanca koşullar sağlamak için uğraşıyoruz. İş barışının olmadığı, emeğin karşılığının ter soğumadan ödenmediği ve dayanışmanın yaşam biçimine çevrilmediği hiçbir yerde, başarının elde edildiği görülmemiştir. İçimizdeki barış ve dayanışma, hemşehrilerimizin ve kentimizin esenliğinin birinci koşuludur. Bu duruş ve inançla imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin emekçilerimize ve kentimize uğurlar getirmesini diliyorum” dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu “Türkiye olarak içinden geçtiğimiz böylesi zor bir süreçte, imza atılan bu toplu iş sözleşmesi her zamankinden daha fazla anlam taşıyor. Bu sözleşme ekonomik krize karşı işçi sınıfını korurken, demokrasiyi yeniden kuracağımız önemli bir mevzi niteliğini de taşıyor. Sürece katkı sunan Belediye Başkanımıza, Kent A.Ş. yöneticilerine, şube yöneticilerimize, işçi arkadaşlarıma, tüm Genel İş Sendikamıza DİSK adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Emeğimize, memleketimize, demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik içinde yaşayacağımız emeğin Türkiye’sini ve emeğin dünyasını hep birlikte kendi ellerimizle kuracağız” diye konuştu.

“EMEK EN YÜCE DEĞERDİR”

Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan da, “Toplu iş sözleşmemiz hayırlı olsun. Emek en yüce değerdir. Emeğe değer vermek önemlidir. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Emeğin, demokrasinin mücadelesini vermek durumundayız. Karşıyaka Belediyemize, halkın emek mücadelesine katkı sunması nedeniyle teşekkür ediyoruz” dedi.

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