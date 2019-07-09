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09.07.2019
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Karşıyaka Belediyesi’nden kamu çalışanlarına yüzde 15 zam

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İzmir Karşıyaka Belediyesi’nde kamu çalışanlarının ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı. Toplu iş sözleşmesi, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Tüm Yerel Sen 2 Nolu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler tarafından imzalandı.

Tugay: Adil bir duruş sergileyeceğim

Karşıyaka Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen imza törende konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Gerçekten çalışan, işinin hakkını veren tüm mesai arkadaşlarımızın gerek işlerini devam ettirmeleri açısından sağlanacak şartlar gerekse emeklerinin karşılığını almaları açısından gerçekten çok adil bir duruş sergileyeceğime, samimi olarak siyaset gözetmeyeceğime dair kişisel duruşumu tekrar burada size ifade etmek istiyorum,” diye konuştu. 

Tugay, sözlerine şöyle devam etti: “Biliyorum ki sizlerle önümüzdeki beş yıl çok güzel günleri birlikte yaşayacağız. Ama şundan eminim belediye başkanı olarak ben size ne kadar değer verdiğimi gösterirsem, sizler de bu kuruma ne kadar sahip çıktığınızı, ne kadar ait olduğunuzu gösterebilirseniz; o zaman bu keyfi, mutluluğu, başarıyı hep birlikte yaşarız. Önümüzdeki zorlu sıkıntılı günlerde lütfen yardımcı olun. Hep birlikte belediyeyi mümkün olan en iyi hizmet noktasına getirelim. Hiç kimsenin hakkını yemeyecek şekilde bu belediyeyi yürütmeyi yönetmeyi hep birlikte başaralım. Bu görüşmeler sırasında uyumlu, anlayışlı, saygılı tavırları için sendika temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum. Emekleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum, toplu iş sözleşmesinin de hayırlı olmasını diliyorum,”.

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Yemek kartları dönüyor

Tüm Yerel Sen 2 Nolu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler de, Ağustos ayında Hükümet ve Memur Sen arasında yapılacak görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını beklediklerini dile getirdi. Güler, “Yandaş sendika Memur Sen ile hükümet toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yapacak. Komediyi izleyeceğiz. Bugün enflasyon yüzde 40’ın üzerindeyken bize yüzde 6 zam verdiler. Yüzde 10’u 20’yi çok büyük bulmaya başladık. Ancak yine de Ağustos’taki görüşmelerden umutluyuz. Çünkü önce yemeğimize göz diktiler ve yemek kartlarımız iptal edildi. Onun da müjdesini verelim. Yüzde 99 Ağustos ayındaki görüşmeler sonrasında yemek kartları yeniden devreye girecek gibi görünüyor. Hayırlı uğurlu olsun,” dedi.

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