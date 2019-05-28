20.3 C
Istanbul
28.05.2019
Anasayfa YAŞAM Karşıyaka’da kıyılar temizlendi

Karşıyaka’da kıyılar temizlendi

birgun.net birgun.net

Akdeniz’e kıyısı olan tüm ülkelerde deniz kirliliğine karşı farkındalık yaratmak amacıyla eş zamanlı olarak gerçekleşen “Clean up The Med-Akdeniz’i Temizleyelim” kıyı temizleme etkinliğinin İzmir ayağı, Karşıyaka’da yapıldı.

DenizTemiz Derneği /TURMEPA ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi koordinesinde düzenlenen etkinliğe destek veren kuruluşlar Mavibahçe’de toplandı. Buradaki basın açıklamasında konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Clean up The Med hareketine geçmişte öncülük etmiş birisiyim. Belediyemizde 328 temizlik işçimiz var. Ben tamamının gayretle çalıştığını biliyor ve onlara teşekkür ediyorum. Ancak çevre temizliğinin çalışan sayısı ile ilgisi yok.

Yere daha az çöp atmakla ve çevreyi daha az kirletmekle ilgisi var. Medeni ülkelere baktığımızda daha çok temizlik elemanı olduğu için değil, daha az çöp atıldığı için bu durumda olduğunu görüyoruz. Bu nedenle geleceğimiz için sokağa ve denizlere çöp atmamamız gerekiyor. Seçimlerden önce ‘Karşıyaka en temiz ilçe olacak’ dedim. Unutmadım. Bu etkinliğe katılan herkes sonsuz teşekkürü hak ediyor” diye konuştu.

DUYARLILIK ÇAĞRISI

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk de etkinliğin bilinç oluşturmak ve insanlığa ders vermek adına yapıldığını belirterek, katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. TURMEPA İzmir Şube Sorumlusu Saygın Yörük ise dünya genelinde saatte 675 ton çöpün denize atıldığını söyledi ve duyarlı olma çağrısı yaptı. Daha sonra etkinliğe katılanlar, kendilerine dağıtılan çöp poşetleri ve eldivenlerle birlikte Mavişehir sahiline doğru yürüyüşe geçti.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,194AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İzlenme rekorları kıran dizilerin final bölümleri kaç puan aldı?

birgun.net -
Genel olarak dünya çapında ses getiren diziler, kusursuz final bölümleriyle ekrana veda...
Devamını Oku

Karşıyaka’da kıyılar temizlendi

birgun.net -
Akdeniz’e kıyısı olan tüm ülkelerde deniz kirliliğine karşı farkındalık yaratmak amacıyla eş...
Devamını Oku

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi güncellendi

birgun.net -
İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması''na göre,...
Devamını Oku

Yangını fon yapıp salıncakta sallanan çocuk viral oldu

birgun.net -
Rusya'da arkasında bulunan ev yanarken salıncakta sallanmaya devam eden bir çocuğun görüntüleri...
Devamını Oku

Öykü Arin’e anneden nakledilen ilik tutmadı: Yeniden çağrı yapıldı

birgun.net -
Antalya'da löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan 4...
Devamını Oku

Japonya’da ilkokul öğrencilerine bıçaklı saldırı: 1 çocuk öldü, 16 yaralı

birgun.net -
Japonya'nın Kawasaki kentinde eli bıçaklı bir adamın ilkokul öğrencilerine yönelik bıçaklı saldırısında...
Devamını Oku

Milli Savunma Bakanlığı: Kuzey Irak’a pençe harekatı başlatıldı

birgun.net -
Milli Savunma Bakanlığı, "Kuzey Irak'a komandoların da katıldığı bir harekat başlatıldı" açıklaması...
Devamını Oku

Amatör fotoğrafçının çektiği kel kartal, büyük ilgi gördü

birgun.net -
Kanadalı amatör bir fotoğrafçı, çektiği kel kartal fotoğrafına gösterilen ilgi nedeniyle şaşkınlığa...
Devamını Oku

CHP’nin Honaz Belediye Başkan adayı Kepenek: Kazandık, yine kazanacağız

birgun.net -
AYCAN KARADAĞSeçimlerin ardından İstanbul’un yanı sıra Türkiye’de...
Devamını Oku

22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali: El ele tutuşalım kalplerimiz buluşsun

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kaldığı yerden devam ediyor. Kültür...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi