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03.04.2019
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Kars’ta yeniden sayım bitti, HDP’nin oyu arttı

birgun.net birgun.net

Kars’ta MHP’nin itirazı üzerine 167 sandıkta yeniden yapılan sayımda, HDP’nin oyları arttı. Belediye Başkanlığı’nı kazanan HDP’li Ayhan Bilgen, “Kars’ta yeniden sayım da bitti. Oyumuz 17 arttı” dedi.

Cumhur İttifakı’nın MHP’li Kars Belediye Başkan adayı Çetin Nazik, Kars’taki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına, MHP’ye verilen oyların HDP’ye sayıldığı iddiasıyla avukatları aracılığıyla itiraz etti. İtirazın kabul edilmesinin ardından 167 sandıktaki oyların sayımına tekrar başlandı. İl Seçim Kurulu tarafından yapılan sayım sabah saatlerinde bitti.

Kenttin 167 sandığında yapılan yeniden sayımda, HDP’nin 17 oyu arttı. HDP’nin Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, Twitter hesabından “Kars’ta yeniden sayım da bitti. Oyumuz 17 arttı. Sabaha kadar adliye içinde çalışan ve önünde bekleyen herkese teşekkürler” açıklaması yaptı.

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