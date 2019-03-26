Kartal sahilinde bir kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul Kartal sahilindeki kayalıklar arasında 25 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirtilen cansız beden bulundu.

İstanbul’un Kartal ilçesi Kordonboyu Mahallesi’ndeki sahil yolu kenarındaki kayalıklar üzerinde, hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gören yurttaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

25 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirtilen bedenin üzerinden çıkan kimliğin T.A.’ya ait olduğu öğrenildi.

T.A.’nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis de olayla ilgili inceleme başlattı.