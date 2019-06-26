Kaş Caz Festivali’nin programı belli oldu

Yelkenini Akdeniz rüzgarı ile dolduran, rotasını güzel müziğe çevirmiş, enerjisini doğadan alan Kaş Caz Festivali, 6 -7-8 Eylül’de Setur Marina ev sahipliğinde gerçekleşecek festivalin müzik programını açıkladı.
Bu yıl ilk kez düzenlenecek Kaş Caz Festivali, yerli müzisyenlerin yanı sıra uluslararası isimleri de ağırlıyor. Türler arası geçişlerle harmanladıkları müzikleriyle çağdaş cazın en hızlı yükselen İngiliz gruplarından Mammal Hands, 40. sanat yılında Türkçe pop müziğin yaşayan efsanesi Yeni Türkü, kendine özgü yorumlarıyla cazın özel seslerinden Elif Çağlar, farklı türlerden beslenen doğaçlamaları ile saksafoncu Korhan Futacı, yerli cazın çok yönlü müzisyeni ve kendisini yarı Likyalı olarak tanımlayan Ediz Hafızoğlu ‘Nazdrave’ projesi ile festivalde sahne alacak.
Üç gün boyunca Kaş’ın doğasını ve güzelliklerini; müzik dolu programıyla ve müzik dışı disiplinlerle bir araya getirmeyi hedefleyen Kaş Caz Festivali, aynı zamanda sosyal fayda sağlamak üzere festival için geliştirdiği projeleri de yakında duyurmaya başlayacak.
KAŞ CAZ FESTİVALİ 2019 PROGRAM
6 Eylül Cuma
- Bebop Project (Ozan Musluoğlu, Önder Focan, Şenova Ülker)
- Çağrı Sertel ‘Instant’
- Mammal Hands
- Volkan İncüvez Quartet
- Deniz Kuzuoğlu ‘DJ Set’
7 Eylül Cumartesi
- Ediz Hafızoğlu ‘Nazdrave’
- Ferit Odman Quintet
- Gülin
- Yeni Türkü
- Kaan Sezyum aka DJ Sarıyılan ‘DJ Set’
8 Eylül Pazar
- Analog Kültür ft. Engin Recepoğulları & Deniz Mahir Kartal
- B’R ŞEYLER EKS’K (Çağıl Kaya, Tamer Temel, Serhan Erkol, Alper Yılmaz, Volkan Öktem)
- Elif Çağlar
- Korhan Futacı
- Ahmet Uluğ ‘DJ Set’