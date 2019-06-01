19.6 C
Istanbul
02.06.2019
Anasayfa SPOR Kasımpaşa'da İbrahim Üzülmez dönemi 4 saat sürdü

Kasımpaşa’da İbrahim Üzülmez dönemi 4 saat sürdü

birgun.net birgun.net

Kasımpaşa, bugün 1 yıllık sözleşme imzaladığı İbrahim Üzülmez ile gün içinde yollarını ayırdığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kemerburgaz Tesisleri’nde düzenlenen törene Üzülmez’in yanı sıra Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç ve sportif direktör yardımcısı Emir Saraç katıldı.

İbrahim Üzülmez, yaptığı açıklamada, büyük bir kulübe geldiğini belirterek, “Hayırlı olsun. Hedefleri olan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Daha önce bıraktığımız güzel izleri burada da devam ettirmek istiyoruz. Bana bu imkanı sunan sayın başkan Turgay Ciner ve Mehmet Fatih Saraç abime çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Üzülmez’in imzası sonrası ilginç bir gelişme yaşandı. Kasımpaşa’dan yapılan açıklamada, bugün sözleşme imzalanan İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığı ifade edildi.

Kulübün Twitter hesabından şu açıklama yapıldı: “Sayın İbrahim Üzülmez ile bugün sözleşme müzakereleri sırasında fikir ayrılıkları yaşanmış ve taraflar sözleşme imzalamaktan karşılıklı olarak vazgeçmişlerdir.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,317AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İstisnalar kaideyi bozmaz

Eren Tutel -
Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham’ı Mohamed Salah (P) ve Divock Origi’nin golleriyle 2-0...
Devamını Oku

Şampiyonlar ligi şampiyonu Liverpool!

birgun.net -
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupasının sahibi, iki İngiltere ekibi Liverpool...
Devamını Oku

Komşusunu darbeden şahıs önce serbest bırakıldı, sonra tutuklandı

birgun.net -
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, komşusu olan kadını gürültü nedeniyle tartıştıkları sırada tuğla ve...
Devamını Oku

Niğde’de 4 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasıyla ilgili 21 tutuklama

birgun.net -
Niğde'nin Bor ilçesinde 4 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı tarla anlaşmazlığı kavgasında...
Devamını Oku

Ankara’da 3,5 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Saat 19.52 sıralarında Ankara Altıntaş-Kalecik merkezli bir deprem meydana geldi.
Devamını Oku

Manavgat’ta bir okul: LGS sonrası öğrencilerin kitapçıkları kapı önüne bırakıldı

birgun.net -
Antalya'nın Manavgat ilçesinde LGS'ye giren öğrenciler ve velileri sınavdan bir saat sonra...
Devamını Oku

Kocaeli’nde orman yangını

birgun.net -
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.Çınarlı...
Devamını Oku

3 ilçe ve bir belde yarın seçime gidiyor

birgun.net -
Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Artvin'in Yusufeli,...
Devamını Oku

Iğdır’da PKK saldırısı: 3 asker yaşamını yitirdi

birgun.net -
Iğdır'ın Aralık ilçesinde Bülent Aydın Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde, mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyeti...
Devamını Oku

İzmir’deki ‘elektronik kelepçeli sanık’ cinayetinde 5 gözaltı

birgun.net -
İzmir'de, "organize suç örgütü" davasında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartı uygulanan...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi