Kasımpaşa’da İbrahim Üzülmez dönemi 4 saat sürdü

Kasımpaşa, bugün 1 yıllık sözleşme imzaladığı İbrahim Üzülmez ile gün içinde yollarını ayırdığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kemerburgaz Tesisleri’nde düzenlenen törene Üzülmez’in yanı sıra Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç ve sportif direktör yardımcısı Emir Saraç katıldı.

İbrahim Üzülmez, yaptığı açıklamada, büyük bir kulübe geldiğini belirterek, “Hayırlı olsun. Hedefleri olan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Daha önce bıraktığımız güzel izleri burada da devam ettirmek istiyoruz. Bana bu imkanı sunan sayın başkan Turgay Ciner ve Mehmet Fatih Saraç abime çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Üzülmez’in imzası sonrası ilginç bir gelişme yaşandı. Kasımpaşa’dan yapılan açıklamada, bugün sözleşme imzalanan İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığı ifade edildi.

Kulübün Twitter hesabından şu açıklama yapıldı: “Sayın İbrahim Üzülmez ile bugün sözleşme müzakereleri sırasında fikir ayrılıkları yaşanmış ve taraflar sözleşme imzalamaktan karşılıklı olarak vazgeçmişlerdir.”