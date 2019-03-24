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24.03.2019
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Kastamonu sosyal belediyeciliğe kavuşacak

CHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Mustafa Öztürk, yerel seçimlerde yola çıkış amaçlarının borç ve geçim sıkıntısı içine düşmüş halkın hayatını kolaylaştırmak olduğunu söyledi

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Kardelen kocatürk

Yerel seçime günler kala CHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Mustafa Öztürk ile görüştük.

Kastamonu’yu sosyal belediyeciliğe kavuşturmak istediklerini söyleyen Öztürk “Belediyeciliği bir hizmet noktası olarak görüyoruz. Halk memnun kalırsa sizi görevde tutmaya devam ediyor” dedi. Mustafa Öztürk’ün açıklamalarından satır başları şöyle:

Hemşehrilerimize sosyal belediyeciliği anlattık

Hemşehrilerimize kendimizi bıkmadan, usanmadan anlattık. Sosyal belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiğini anlattık. Onlar bizi anladı ve bize inandı. Bunu bize geri dönüşlerden çok iyi görüyoruz. Kastamonu belediyesini sosyal belediyeciliğe kavuşturacağız.

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Son 17 yıldır rant ve israf ekonomisine mahkûm edilen ülkemizin bir ili olan Kastamonu’da bu rant ve israf ekonomisinden nasibini almıştır. Halkımız büyük bir borcun ve geçim sıkıntısının içine düşmüş, yarınından emin değildir. Yola çıkış gayemiz halkımızın hayatını nasıl kolaylaştırırız felsefesi olduğu için bize düşen bunu halkımıza anlatmaktı. Kastamonu’da ranttan, yandaş kayırma ve adaletsiz yönetimden bıkmış hatta mağdur olmuş binlerce hemşehrimiz var.

Kastamonu ahbap ilişkisi ile yönetiliyor

Kastamonu’nun sorunları ülkemizin sorunları ile aynıdır. Kastamonu belediyesi yandaş, eş dost, ahbap ilişkisi ile yönetilmektedir. Dört dönem MHP, 1 dönem AKP zamanında Kastamonu beton ve ranta teslim edilmiştir. İnsanımıza yönelik, insanımızın hayatını kolaylaştıracak ve insanımızın ruhuna dokunacak bir icraat geliştirilememiştir.

O yüzden Kastamonu’nun en büyük sorunu beton ve demir oluşturulan rant ekonomisi ve insana dayalı yönetim sisteminden uzak olmasıdır.

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Ortak aklı hâkim kılacağız

CHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Mustafa Öztürk, belediyecilikte ortak aklı hakim kılacaklarını söyleyerek “Belediye meclisi ve belediye encümeninden başka kurullar oluşturacağız” dedi.

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