22.03.2019
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Kati Piri’den Erdoğan’a yanıt: Toplumu bölerek tehlikeli bir atmosfer yaratıyor

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Fotoğraf: AA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İslam düşmanlığı” ile suçladığı Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri’den yanıt geldi. Piri, Erdoğan’ın popülist siyasetçiler gibi insanları bölmeye çalışarak katliamlara zemin hazırladığını ifade etti.

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Euronews Türkçe‘ye konuşan Hollandalı Avrupalı Parlamenter, suçlamaların kabul edilemez olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan popülist siyasetçiler gibi hareket ediyor. Batı’nın, Avrupa Birliği’nin İslam düşmanı olduğunu iddia ederek insanları birbirine düşürmeye çalışıyor. İnsanlar bu tür konuşmalara ya inanırsa, o zaman ne olacak?” dedi.

Ne olmuştu?

Erdoğan katıldığı televizyon programında, “Avrupa Parlamentosu’ndaki kadını zaten hiç dile dolamaya gerek yok, propagandasını yapmayalım. Bunlar Avrupa Birliği’nin bizimle müzakereleri durdurması nasihatinde bulunuyorlar ya, ah keşke öyle bir şey yapsalar. Şunu unutmayacağız. Biz Müslümanız bunlar ise İslam düşmanı” demişti.

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