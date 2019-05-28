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28.05.2019
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Katillerin itirazı reddedildi

Yargıtay, kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken çete mensuplarınca öldürülen Bahadır Grammeşin’in katillerinin temyiz başvurusunu reddetti. Kararı BirGün’e değerlendiren dava avukatlarından Erdem, “Ciddi cezalar çıktı, karar önemli” dedi

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İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 8 Mayıs 2015’te kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken bıçaklanarak öldürülen Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Birleşik Haziran Hareketi (HAZİRAN) ve Eğitim Sen üyesi Bahadır Grammeşin’in katillerinin temyiz başvurusunu Yargıtay karara bağladı. Yargıtay, sanıklar; Erkan Çınar, Yahya Burak Ataç, Murat Topraktepe, Mert Nikelay ve Cemal Diri’nin İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 25 yıl hapse çarptırılmasını hukuka uygun bulan Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin hükmünü inceledi. Yargıtay, sanıkların temyiz başvurusunu esastan reddetti, sanık Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Cemal Diri’nin tahliye taleplerinin de oy birliğiyle reddine karar verdi.

Karara göre, sanık Cemal Diri’nin uygun görülmeyen duruşmalı inceleme talebi ile sanık Erkan Çınar’ın duruşmalı inceleme talebinin de reddine karar verildi.

Sanık Murat Topraktepe hakkındaki ‘kasten yaralama ve tehdit’ suçlarından kurulan mahkûmiyete dair temyiz istemi, ilk derece mahkemesince verilen ceza göz önünde bulundurularak, ‘temyiz edilemez’ olduğu görüşüyle reddedildi.

KARAR OYBİRLİĞİYLE

Sanıkların avukatlarının sunduğu iddiaları inandırıcı bulmayan Yargıtay, sanıklarının temyiz itirazlarını da yerine görmediği ve esastan reddetti. Dosyanın İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne Yargıtay ilamının bir örneğinin ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’ne gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyetbaşsavcılığı’na tevdiine karar verdi. Sanık Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Cemal Diri’nin tahliye talepleri de oybirliğiyle reddedildi.

‘CİDDİ CEZALAR VERİLDİ’

Bahadır Grammeşin davasının avukatlarından Mehmet Ümit Erdem, kararı BirGün’e değerlendirdi: “Öncelikle bu dosyada çok ciddi cezalar çıktı, önemli olan buydu. Yani 25’şey yıl ceza almaları, Erkan Çınar’ın ayrıca Çağrı Konca’ya yönelik eyleminden dolayı aldığı cezanın onanması önemliydi. Daha önce 5 kişiye müebbet hapis cezası verilmişken, iyi hallerin değerlendirilmesi sonucu 25 yıla inmesine itiraz etmiştik. İndirim uygulanmamasını istiyoruz. İtirazlarımız vardı. Bütün olarak baktığımızda ciddi caydırıcı kararlar verildi.”

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