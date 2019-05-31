Katledenler ‘ödüllendirildi’

Gezi Direnişi’nin üzerinden geçen 2 bin 190 güne karşın yaşamını yitirenlerin katilllerinin hak ettikleri cezaları almamaları tarihe “kara bir leke” olarak geçti. Dönemin Başbakanı Erdoğan’ın “Emri ben verdim, polisimiz destan yazdı” sözleriyle sahip çıktığı polisler yargı önüne çıksa da ceza almadı. Failler ceza almak bir yana görevlerine de devam ettiler.Yaşamını yitirenlerin avukatları dava süreçlerini değerlendirdi.

6 YILDIR DAVA AÇILMADI

Ahmet Atakan ve Abdullah Cömert davalarının avukatlarından Hatice Can: Atakan için 6 yıldır adalet bekliyoruz. Atakan’ın ölümü ile ilgili henüz soruşturma devam ediyor, dava açılmadı. Bu süreçte Atakan’ı anma toplantılarına katılanları yargılayanlar katilleri cezalandırmak konusunda çaba harcamadı. Soruşturma kapsamında sık sık savcı değişti. 6 yıldır dava aşamasına gelinemedi. Abdullah Cömert davasında da katil polis korunmaya çalışıldı.”

KATİLLER KORUNUYOR

Ethem Sarısülük davasının avukatı Kazım Bayraktar: “İlk ifade alımından yargılama sonuna kadar polis Şahbaz’ın korunduğuna tanık olduk. 7 yıl ceza verildiğinde Erdoğan, ‘paralel yargı polise çok fazla ceza verdi’ dedi ve yargı baskı altına alındı. Yaşadığımız hukuksuzluklar nedeniyle AYM’ye başvurduk. Hak ihlallerinin siyasal iktidar yetkililerinin müdahalesi ile doğrudan ilişkili olduğunu belirttik. Yeniden yargılama talep ettik.”

Berkin Elvan davasının avukatı Çiğdem Akbulut: “Berkin’in vurulmasının üzerinden altı yıl geçtikten sonra keşif yapıldı. Hukuka uygun olmayan bir prosedür işletilerek polis keşifte yer almadı. Siyasi iradenin müdahalesi olmazsa iddialarımızı doğrular nitelikte bir raporun sunulması gerekir. Elvan davasında yaşadığımız hukuksuzluklar sebebi ile kaygılıyız.”

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Ali İsmail Korkmaz davasının avukatı Tonguç Cankurt: “Karar kasten öldürme suçundan kurulmadığı için hükmü yeterli bulmadık, AYM’ye başvurduk. İki yıldır yanıt bekliyoruz. Sürecin başından bu yana birçok hukuksuzluk ile karşılaştık. Kamu görevlilerinin olayın üzerini kapatma çabalarına, suç delillerin eksik toplanmasına, kamera kayıtlarının silinmesine, silinen kayıtların bilirkişi tarafından yeniden formatlanmasına şahit olduk. Dava, Eskişehir’den Kayseri’ye kaçırıldı. Polisler korundu.”

Medeni Yıldırım davasının avukatı Reyhan Yalçındağ: “Yıldırım’ın öldürülmesine ilişkin davada asker Adem Çiftçi’nin yargılamasına devam ediliyor. Çiftçi hakkında, verilen beraat kararının İstinaf Mahkemesi’nce bozulmasının ardından dava yeniden başladı.”

Mehmet Ayvalıtaş davasının avukatı Sevgi Evren: “Süreç en baştan beri yolu kesen halk kusurluymuş gibi işletilmeye çalışılıyor. O gece polislerin yolu trafiğe kapatmaması dikkat çekici bir husustu fakat bu konudaki beyanlarımız dikkate alınmadığına bir kez daha tanık olduk. 5 yıldır verdiğimiz mücadeleyi en başından alarak tekrar yapmamız gerekiyor.

Maltepe Gülsuyu’nda, uyuşturucu satıcılarına karşı yapılan protesto yürüyüşü sırasında açılan ateş sonucu Hasan Ferit Gedik yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişinin de yaralandığı olaydan sonra açılan 5’i tutuklu 35 kişinin yargılandığı davada “kasten öldürme” suçundan 3 sanık 25’şer yıl hapse çarptırıldı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Zafer Turhan, Mesut Turhan ve Yakup Dalkılıç haklarında örgüt yöneticisi olmaları nedeniyle kamu davası açıldığını ancak, örgüt yöneticisi olduklarına ilişkin mahkumiyetlerini gerektirir kesin ve yeterli delil bulunamadığını belirterek ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.