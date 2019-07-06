Kawhi Leonard, Clippers’ta

Toronto Raptors ile şampiyonluğa ulaşan ve finallerin MVP’si seçilen Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers ile anlaştı.

Geçtiğimiz sezon Toronto Raptors forması giyen ve Golden State Warriors ile oynanan NBA Finalleri’ndeki performansıyla hem şampiyonluk yüzüğü hem de MVP ödülü kazanan Kawhi Leonard, “serbest” piyasanın en gözde isimlerinden biriydi.

Brooklyn Nets’in Durant, Irving ve DeAndre Jordan hamleleri, Los Angeles Lakers’ın LeBron’un yanına Anthony Davis’i getirmesi sonrası herkes Kawhi Leonard’ın yapacağı tercihi merak ediyordu.

NBA muhabirlerinden Adrian Wojnarowski, Kawhi Leonard’ın 4 yıllık ve 142 milyon dolarlık maksimum kontratla Los Angeles Clippers olduğunu yazdı.