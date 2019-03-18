Nihan Kaya, İyi Aile Yoktur’dan sonra yeni romanı İyi Toplum Yoktur kitabını İthaki etiketiyle okurlarla buluşturdu.

Kaya, hiç farkında olmadan topluma uygun hâle getiriliş biçimleri ve bu mekanizmanın hem toplumun hem de bireyin gerçekten var olabilmesini nasıl engellediğini anlatıyor.

İyi Aile Yoktur’un devam kitabı olan İyi Toplum Yoktur, sünnet, nikâh, düğün, kına gibi törenlerin anlatılanlardan başka amaçlara dayandığını, her törenin aslında bir kurban etme töreni olduğunu savunurken, doğru bilinen inanışları altüst ediyor.