Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Bigadiç ilçesi Çıtak Mahallesi’nde kayalıklarda mahsur kalan keçiyi görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bigadiç ve Merkez Grup Amirliği ekipleri, halatlarla metrelerce yükseklikteki kayalıklara tırmandı.

Keçinin olduğu kayalıklara ulaşan itfaiyeciler, kendi güvenlik önlemlerini de alarak, önce keçiyi sakinleştirip, halatlarla bağladı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma operasyonunun ardından keçi, mahsur kaldığı kayalıklardan indirildi.