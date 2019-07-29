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30.07.2019
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Kaymakamlık ‘Atatürk Parkı’ ismine karşı çıkıyor: ‘Kamu düzenini bozan suç doğurur’

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası yönetimi AKP'den CHP'ye geçen Rize Fındıklı Belediyesi ile Fındıklı Kaymakamlığı arasında "park ismi" tartışması başlamıştı. Kaymakamlığın kararı tartışılmaya devam ederken, gazeteci İsmail Saymaz, konuyla ilgili olarak dikkat çeken yeni bir belge paylaştı.

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31 Mart Yerel Seçimleri sonrası yönetimi AKP’den CHP’ye geçen Rize Fındıklı Belediyesi ile Fındıklı Kaymakamlığı arasında “park ismi” tartışması başlamıştı.

Fındıklı sahilinde 19 Mart 2019’da açılan “Millet Bahçesi Parkı”nın adını “Atatürk Parkı”, parkın içindeki “Millet Kıraathanesini” de “Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi” olarak değiştiren belediye, kaymakamlığa takılmıştı. Fındıklı Kaymakamlığı, “Kamu yararı olmadığı” gerekçesiyle isim değişikliğine onay vermemişti.

ESKİ TABELANIN KONMASINI İSTEDİLER

Kaymakamlığın kararı tartışılmaya devam ederken, gazeteci İsmail Saymaz, konuyla ilgili olarak dikkat çeken yeni bir belge paylaştı.

Saymaz, kaymakamlığın, şimdi de yeni bir adım atarak, polise tutanak tutturduğunu ve “kamu düzenini bozan bir suç doğuracağı” iddiasıyla eski tabelanın konmasını istediğini aktardı.

Kaymakamlığın kararı yeni tartışmaları da beraberinde getirirken, Saymaz, söz konusu kararı, “Fındıklı Belediyesi, Millet Bahçesi Parkı’nın adını Atatürk Parkı diye değiştirmişti. Atatürk adını ‘kamu yararı yok’ diye reddeden Fındıklı Kaymakamlığı, şimdi de polise tutanak tutturup ‘kamu düzenini bozan bir suç doğuracağı’ iddiasıyla eski tabelanın konmasını istedi” ifadeleriyle aktardı.

İşte İsmail Saymaz’ın o paylaşımı:

Atatürk ve Kazım Koyuncu isimlerinde ‘kamu yararı yok’ gerekçesiyle iptal!

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