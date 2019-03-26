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27.03.2019
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Kayseri’de bir polis meslektaşını yaralayıp, kendini vurdu

birgun.net birgun.net

Kayseri Havalimanı’nda görevli bir polis tartıştığı meslektaşını silahla yaralayıp, kendini vurdu.

Alınan bilgiye göre, Kayseri Havalimanı’nda iç hatlar terminali yolcu girişi kontrol noktasında görevli polisler Eyüp B. ile Ali A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eyüp B, tabancayla meslektaşına ateş ettikten sonra, kendini vurdu.

Ağır yaralanan iki polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, havaalanında geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, havalimanına gelerek yetkililerden bilgi aldı.

İki polis memurunun kendi aralarında tartıştığını belirten Günaydın, “Polis memurlarımızdan bir tanesi diğer polis memurumuzu vuruyor. Daha sonra da intihara teşebbüs ediyor. Ben olayı üniversitedeki bir programda aldım. Hemen rektörümüz ve başhekimimizle beraber acile geçtik. Polis memurumuz Eyüp Bozkurt orada. Doktor arkadaşlarımızın yoğun müdahalesi var ve acil olarak ameliyata alacaklar. Diğer polis memurumuzun da durumu ağır. Doktorlarımız ellerinden geleni yapıyor. Konuyla ilgili adli tahkikat da başladı” dedi.

Vali Günaydın, polislerin neden tartıştığı sorusu üzerine, “Tartışmanın sebebi henüz belli değil. Soruşturmanın ilerleyen zamanlarında ortaya çıkacak. Polis memurlarımızın tecrübeli olduğu ve aralarında hiçbir husumetin bulunmadığı ifade edildi. Az önce görüntülere de baktım, birkaç dakika görüşüyorlar, ondan sonra maalesef bu üzücü olay meydana geliyor. Doktorlarımız yoğun çaba gösteriyor. İnşallah polislerimizi kurtarırız diye düşünüyoruz” diye konuştu.

KaynakAA
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