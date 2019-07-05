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06.07.2019
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Kayseri’de 7,5 milyon yıllık zürafa fosili ortaya çıktı

birgun.net birgun.net

Kayseri’de Yamula Barajı yakınındaki Taşhan Mahallesi’nde, daha önce bir çobanın bulduğu fosilden yola çıkılarak sürdürülen kazı çalışmalarında 7,5 milyon yıllık zürafa fosiline rastlandı.

Kazı ekibinde yer alan Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzman Antropolog Özge Kahya, “7,5 milyon yıl öncesine ait zürafa, at, fil ve gergedana ait olan parçaları görüyoruz. Yeni buluntular arasında zürafanın üst çenesine ait olan bir fosil ve fillere ait omurlar ve kürek kemiği söz konusu. Bu bölgede çalışmaları devam ettirip, daha sonraki süreçte kamuoyunun ziyaretine açma şeklinde bir çalışma yapacağız. Fedakar ekibimize teşekkür ediyoruz” açıklaması yaptı.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yürütülen kazı çalışmalarında bulunan fosiller, Avrupa’daki bilim insanlarının da ilgisini çekiyor.

Buluntuları görmek için Finlandiya Helsinki Üniversitesinden Jeolog Matti Lehikoinen, Almanya Frankfurt Doğa Bilimi Enstitüsünden Jeomorfolog Maud Meijer ve Almanya Berlin Doğa Tarihi Müzesinden Faysal Bibi’nin Kayseri’ye geleceği belirtildi.

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